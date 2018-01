Mart Seim: usun siiralt, et maailmarekord veel tuleb

Mullu tõstmise MM-il üliraskekaalus kogusumma Eesti rekordiga 444 kg üldarvestuses viienda koha saavutanud ja tõukamises 253 kg väikese hõbemedali võitnud Mart Seim usub, et tõukamise maailmarekord on tulevikus tema jaoks võimalik.

Üliraskekaallaste seas kuulub tõukamise maailmarekord 2000. aasta Sydney ja 2004. aasta Ateena olümpiavõitjale Hossein Rezazadehile Iraanist. Rezazadeh sai 2004. aastal Ateena olümpial üles 263 kg. Seim on varasemalt sõnanud, et just tõukamise maailmarekord on üks tema eesmärke ning 27-aastane eestlane sõnas, et selle saavutamine on tema jaoks tulevikus endiselt võimalik, kirjutab ERR Sport.

"Selles 253-s oli näha, et seal oli peaaegu 260 kg jõud sees. See on ainult aja küsimus. Ma usun siiralt, et see tuleb," sõnas Seim, et maailmarekord on tema jaoks reaalne.