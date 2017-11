Mart Seim täna algavast MMist: nii kõva tõstmisvõistlust pole kümme aastat olnud!

Täna algav tõstmise MM on viimase kümne aasta kõige kõvema tasemega tippvõistlus, usub Eesti esitõstja Mart Seim, kes koos koondisekaaslase Leho Pendiga peagi USAs võistlustulle astub. Kogu tõstmise MM-i näeb otsepildis ja eestikeelsete kommentaaridega voogedastusteenuses Viaplay ning spordikanalis Viasat Sport Baltic.

Üliraskekaaslase Mart Seimi hinnangul on konkurents Anaheimis algaval tõstmise MM-il ülimalt tihe. “Ma ei mäleta viimasest 10 aastast niivõrd kõva võistlust,” rääkis Seim. “Tippvormis on iraanlased Behdad Salim ja dopingutarvitamise pärast 8-aastase võistluspausi pidanud Saeid Alihosseini, Rio olümpiavõitja grusiin Laša Talahhadze ning Rios viiendale kohale jõudnud brasiillane Fernando Reis,” rääkis ta. “Kui viimasel ajal on kogusumma 430-440 kilogrammi andnud tippvõistlustel medali, siis tänavusel MM-il see ilmselt 6.-7. kohast paremat tulemust ei taga.”

Seim ütles, et püüab Anaheimis purustada enda nimel oleva Eesti rekordi 438 kilogrammi. “Suures pildis on ettevalmistus maailmameistrivõistlusteks läinud hästi ja kulgenud ilma suuremate tagasilöökideta,” lausus tänavu Euroopa meistrivõistlustel tõukamises hõbemedali võitnud Eesti esitõstja. “Üritan nüüd USAs vormi realiseerida.”

Otseülekanded tõstmise maailmameistrivõistlustelt algavad voogedastusteenuses Viaplay ja spordikanalis Viasat Sport Baltic täna südaööl. Kuni 105 kilogrammi kaaluvate meeste seas võistlevat Leho Penti näeb MM-il tõstmas esmaspäeval, 4. detsembril Eesti aja järgi alates kell 3.30. Päev hiljem 5. detsembril astub samal kellaajal kaalukategoorias 105+ kg võistlustulle Mart Seim.

Kõik otseülekanded tõstmise MM-ilt on eestikeelsete kommentaaridega, võistlust kommenteerib Viasat Sport Balticu spordikommentaator Vallot Pukk. Eesti tõstjate mõõduvõttu maailma parimatega ning kõiki teisi ülekandeid MM-lt saab Viaplayst ka 48 tundi jooksul järele vaadata.