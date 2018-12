Eesti parim tõstja jättis seljataha väga keerulise aasta. Seljavalu tõttu loobus ta kevadel EM-ist ja ka sügisel Türkmenistanis toimunud MM-iks valmistudes häiris teda sama tervisemure. Seda arvestades pole rebimises tehtud uus Eesti rekord 192 kilo ja üldarvestuses teenitud kuues koht sugugi pahad. Ometi ei pane need atleeti ka rõõmust hüppama, sest konkurendid on samal ajal saanud mehemoodi rassida ja nii mõnigi on kergitanud oma marke mitme kilo võrra.