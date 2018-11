Mart Seim: MMil oleksin rahul kohaga esikuuikus

„Seljavigastus on seganud mind terve selle aasta, nüüd olen mõned päevad Eestis ravi saanud ja on nõks parem,“ ütles Seim TV Play Sportsile.

„Kahjuks on see nii jah, et iga asi, mis segab, võtab mõne kilo vähemaks, aga eks paistab. Praeguse seisuga oleksin kohaga esikuuikus täitsa rahul,“ lisas Seim.

Tõstmise MM toimub sel aastal Türkmenistani pealinna Ashgabati ülimalt toretsevas olümpiakeskuses. Rahvusvaheline alaliit on võtnud kasutusele uued kehakaalud ning see on esimeseks 2020. aasta Tokyo suveolümpiamängude kvalifikatsioonivõistluseks.

Mart Seim võistleb kehakaalus +109 kg MM-i viimasel päeval, 10. novembril. Kõige suuremate meeste võistlus algab kell 14.30.