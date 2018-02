Mart Seim loobub EMist: ei taha kriitikutele tööd anda

2015. aasta Eesti parim meessportlane Mart Seim otsustas märtsi lõpus Rumeenias algavast tõstmise EMist loobuda. Detsembris toimunud MM-i järel pole taastumine toimunud soovitud kiirusega, mehel esines paar tervislikku tagasilööki ja ta pole jõudnud soovitud vormi.

Mart Seimi sõnul on põhjus lihtne: ta pole veel detsembris toimunud MMi pingutusest piisavalt taastunud, et väga heasse löögihoogu jõuda. "Suure pingutuse järel on ikka suur väsimus kehas sees. Üritasin MMi järel jõunäitajaid üleval hoida, aga tulid tagasilöögid: alaseljaga tekkis probleem ja püsti surudes tõmbasin ära kõhulihase. Tänaseks on seis okei, aga ma pole päris võistlusvalmis. Juba MMi järel, kus tegin kolm rekordit, oli mingi ving lahti, et polevat väga head tulemused. Ei taha enam kriitikutele võimalust anda. Seega midagi hullu lahti ei ole, lihtsalt keha pole veel võistlusvormis," selgitas Seim.

Treenerist isa Alar Seim lisas, et jaanuaris ja veebruaris segas seljamure klassikalist tõstmist. "Õigeid raskusi peale panna ei saanudki, selg andis valusa impulsi. Oli tunda, et see oleks vägisi tehtud võistlus," kommenteeris Alar Seim.

MMil rebis Seim 191 kilo ja tõukas 253 ning saavutas kõrges konkurentsis viienda koha. EMil piisanuks medali võitmiseks ilmselt oluliselt nõrgematest tulemustest. "Medali oleksin sealt vast ikka ära võtnud," möönis Mart Seim, kuid loobumise otsuses ei kahtle. "Tahan sügisel MMil teha väga korraliku tulemuse. Suuri raskusi tõstes on alati teatud vigastuseoht. Kui EMil oleks juhtunud ka väike tervislik tagasilöök, siis oleks see mõjutanud ettevalmistust. Arvan, et loobumine on tark otsus."

Otsuse langetas Eesti esitõstja juba mõni aeg tagasi ja on alustanud MMiks kõva põhja ladumisega. Esialgu harjutab ta kodumaal, suvel läheb laagrisse Ukrainasse.