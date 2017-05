Mart Seim kukkus maailma edetabelis mitu kohta

Aasia meistrivõistluste järel langes Eesti esitõstja Mart Seim maailma edetabelis kaheksandaks.

Rio de Janeiro olümpia üliraskekaalu suurim üllataja Rustam Djangabajev krooniti Aşgabatis Aasia tšempioniks. Enne olümpiat oli usbeki mark kogusummas 389 kilo, Rios sai ta üles 432 kilo, nüüd pani rekordile veel viis kilo otsa, rebides 196 ja tõugates 241.

Mart Seimi EMi tulemuse (426 kg) ületas ka Taiwani jõumees Shih-Chieh (185 kg + 243 kg = 428 kg) ja Türkmenistani vägilane Hojamuhammet Toitšijev (197 kg + 230 kg = 427 kg).

Eestlane on langenud hooaja edetabelis kaheksandale kohale, treener Alar Seim sellest suurt numbrit ei tee. „Need pole veel mingid löömatud tulemused. Kui mehed oleksid seal 450-460 kilo teinud, siis oleks asi hull,“ usub Alar Seim, et sügisel USA-s toimuval MMil on pojal võimalus saada hea koht. Ta tuletas meelde, et Spliti EMil 426 kiloga viiendaks tulles tegi Mart olude sunnil suhteliselt lühikese ettevalmistuse, MMiks soovitakse jõuda kindlasti teravamasse vormi.

Hooaja edetabel:

1. Laša Talahhadze (Gruusia) 467 kg (217 + 250)

2. Gor Minasjan (Armeenia) 446 kg (211 + 235)

3. Rustam Djangabajev (Usbekistan) 437 kg (196 + 241)

4. Ruben Aleksanjan (Armeenia) 434 kg (190 + 244)

5. Ruslan Albegov (Venemaa) 433 kg (196 + 237)

6. Shih-Chieh Chen (Taiwan) 428 kg (185 + 243)

7. Hojamuhammet Toitšijev (Türkmenistan) 427 kg (197 + 230)

8. Mart Seim 426 kg (180 + 246)

Aasia meistrivõistluste üliraskekaalu võistlused täispikkuses.