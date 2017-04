Mart Seim ja suur osa tõstmismaailmast on väga olulise revolutsiooni ootuses

Kõik märgid näitavad, et maailma tõstmisliidu eesotsast peaks lahkuma 1975. aastast alaliidu presidendi rolli täitnud Tamás Aján.

Mais toimuvad uued presidendi valimised ning kuulduste kohaselt 78aastane Aján isegi ei kandideeri enam. Uuelt presidendilt oodatakse eelkõige üht: dopinguvari peab spordiala kohalt kaduma. Valem on selleks lihtne – kontrollimine peaks kogu täiega minema WADA kätesse. Siiani pole maailma tõstmisliit dopingupetiste püüdmisega ülearu innukalt tegelenud. „Usun, et siis hakkavad tulemused kolinal kukkuma. Seni lammutatakse, kuni kontrolli peal ei ole,“ tõdes Mart Seim päev enne Spliti EMi üliraskekaallaste võistlust.

Olümpia-aastal sattusid suure luubi alla venelased ning tänu tõhustunud kontrollimisele ongi nende tulemused kollektiivselt kukkunud. Ka Splitis kohal olev Ruslan Albegov väidab, et pole tippvormi jõudnud. Eks abivahenditeta ongi raskem sinna jõuda… „Keemia keemiaks, kuid tegelikult ongi Venemaa tõstjad seni tehniliselt ühed paremad,“ tõdes Seim, et idanaabri edu ei põhine vaid keelatud ainetele, vaid küsimus on silmapaistvas tõstmiskoolkonnas.

Tema sõnul on venelased andnud märku: oleme valmis mängima ükskõik mis reeglite järgi, aga reeglid peavad olema kõigile võrdsed. Venelastel ajavat harja punaseks see, et grusiinidele ja armeenlastele on jäetud üsna vabad käed. Seimi arvates võiks kontrollimise WADAle usaldamine ja järjepidev juhukontrollimine olukorra kiiresti klaariks lüüa.

Kõige mustema stsenaariumi kohaselt võib tõstmine kaduda 2024. aasta olümpia programmist. Seimi tänastest rivaalidest on dopinguga pahuksisse sattunud nii maailmarekordimees Laša Talahhadze, Albegov kui ka armeenlased Gor Minasjan ja Ruben Aleksanjan.