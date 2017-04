Mart Seim hiinlase "imetehnika" kohta: mina seda ei proovi, tahaks põlved alles jätta

Internetis lööb laineid tõstmise Aasia meistrivõistluste video, kus hiinlane Fabin Li tõuseb raskust üles tõugates ühele jalale.

Kuni 56kiloste meeste hulgas võistlev Li rebis 123 kilo ja tõukas 149 ning teenis kokkuvõttes hõbemedali. Väga palju on jagatud videot tema tõukamise katsest, kus ta kangi rinnalt üles lükkamise käigus toetub vahepeal ainult ühele jalale. Mõistagi pälvis see palju tähelepanu, videot on jagatud väga palju ja huviliste hulgas on puhkenud elav arutelu, miks hiinlane tiitlivõistlusel ikkagi nii käitus: kas see on mingi kummaline uus tehnika, lihtsalt viperus või mida see žest peaks tähendama?

"Lihtsalt, et näidata, kui palju ta sellest raskusest üle on," selgitas parasjagu Hispaanias laagris olev Eesti tugevaim mees Mart Seim. "Mitte niivõrd konkurentidele näitamiseks, vaid selleks, et rahvale show’d teha. Tegelikult on see päris ohtlik. Väikeste kaalude mehed võivad sellist nalja ju teha, aga mina tahan oma põlved alles jätta. Raskus läheb ju ühele jalale, käib väike krõks ja…"