Leedu olümpiasangar põrus dopinguga, ees ootab eluaegne võistluskeeld

Aurimas Didžbalis Rio olümpiamängudel. Foto: Mike Groll, AP/Scanpix

Inside The Games kirjutab, et mullu Anaheimis toimunud tõstmise MM-il on dopinguga vahele jäänud neli sportlast. Patustajate seas on ka Leedu äss Aurimas Didžbalis, kelle jaoks on see teinekordne patustamine ning seega on oodata, et talle määratakse eluagne võistluskeeld.