Kas Mart Seim võib juba arvestada teise MM-medaliga?

Eelmistel maailmameistrivõistlustel Houstonis üliraskekaalus hõbemedali teeninud Mart Seim rassib parasjagu Ukrainas Kamjanets-Podilskõis. Eestlase selge siht on tõsta Anaheimis elu suurimaid raskusi, kuid praegu on keeruline ennustada, mis lõppkoha see tuua võiks. Üha rohkem tundub, et 2024. aasta Pariisi olümpiamänge silmas pidades jätab rahvusvaheline tõsteliit IWF üheksa tippriiki tänavuselt MM-ilt eemale.