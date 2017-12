Kas Mart Seim nurjas Laša Talahhadze rekordikatse?

Anaheimis peetud tõstmise MMil Mart Seim üldarvestuses medalimängu ei kerkinud, kuid tõukamises sai ta grusiini Laša Talahhadze järel hõbeda.

Seim tõukas kolmandal katsel 253 kilo, Talahhadzele jäi viimane sõna ning ta sai üles 257. Tõukamise pronks kuulus 251 kiloga iraanlasele Saeid Alihosseinile. Tolle kaasmaalane Behdad Salimi tõukas üles küll kilo rohkem, kuid kohtunikud tuvastasid soorituses keelatud järelsurumise.

Kas Seimi hea sooritus läks Talahhadzele maksma maailmarekordi? Nimelt oli grusiin hiilgavas vormis, rebimisel lisas ta rekordile koguni kolm kilo ja sai üles 220. Tõukamises märkis ta pärast edukat sooritust 250kilose kangiga viimaseks katseks esialgu 265 kilo. Eestlase katse järel langetas aga selle 257ni, et kindlustada tõukamise kuld ja teha samal ajal kogusumma maailmarekord.

Kas Talahhadze oleks suutnud Anaheimis tõukaga üles ka 265 ehk lisada iraanlase Hossein Rezazadehi 2004. aastast pärinevale maailmarekordile kaks kilo? Kergelt kätele kerkinud 257 kilo annab märku, et see oleks võinud isegi juhtuda.

Seim pole aga sugugi kindel, et Talahhadze kavatses esialgu proovida raskust 265. „See võis olla hirmutamistaktika. Et paned viimaseks katseks esialgu kirja väga suure numbri, et teised ei mõtlekski juurde panna. See võib olla täitsa suvaline number, kas või 300 kilo,” selgitas Seim, millised taktikamängud tõstmises käivad. Ta arvas, et Talahhadze jaoks olnuks isiklikule rekordile 258 kilole seitsme kilo lisamine liiga suur hüpe. Pealegi, oletas Seim, on Talahhadzel kasulik timmida maailmarekordit tasapisi kilogrammi haaval, et saaks igal järgmisel võistlusel veidi juurde panna.

Aga rebimises pani ta ju kohe kolm kilo juurde? „Ta tahtis, et tõukamiseks oleks suur vahe teistega sees,” seletas Seim, kes võttis võidumehe ees mütsi maha. „Laša oli mees teiselt planeedilt. Üldarvetuses kolmandaks tulnud Alihossinil oli rebimises raskusi, ta sai 203 üles alles viimasel katsel. Kui poleks saanud, siis oleksin mänginud vaid üldarvestuse medalile (Seimil oleks tulnud siis pronksi saamiseks tõugata 257 kilo – M. R.). Alihosseini jaoks oli see esimene võistlus pärast pikka dopingukaristust. Ma ei usu, et tal on midagi juurde panna. Minul on aga küll see kavas. Aasta pärast ma talle alla jääda ei tahaks.”