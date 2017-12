KARM VIDEO | Leho Penti tabas MM-il senise karjääri kõige üllatavam vigastus. Ees ootab pikk võistluspaus

Anaheimis toimuval tõstmise MM-il kuni 105 kg kaaluvate meeste konkurentsis võistlustulle asunud Leho Pendi jaoks lõppes jõuproov vigastusega. Pent tegi liiga vasaku käe küünarliigesele.

Pent sai rebimises algraskuseks võetud 158 kg pea kohale, kui vigastas katse ajal vasakut kätt ja lasi kangil seejärel maha kukkuda. “Tundub, et võrreldes kevadel EM-il saadud küünarnukivigastusega on seekordne kergem (EM-il vigastas Pent paremat küünarnukki),“ rääkis Pent Delfile. “Tegemist on minu karjääri jooksul kõige suurema üllatusena tulnud vigastusega. Ei kujutagi täpselt ette, miks ma vigastada sain.“

Pendi sõnul oli võistluse eel vorm korralik. Tulemuse kirja saamise nimel sai võetud ka kergem algraskus. “Võistluse eel sujus kõik hästi. Ka soojendus läks hästi. Sain kangi kergelt üles. Kui kang aga käele maandus, siis käis raks läbi,“ kirjeldas ta juhtunut. “Mingit halba mälestust kevadest ka ei olnud, et oleks teadlikult kätt hoidnud. Ei teagi, mis juhtus.“

Tõstja käele on praeguseks tehtud ka röntgen, kuid trauma täpset ulatust ta siiski veel ei tea. “Arvatavasti mingi lihasrebend,“ sõnas Pent.

“Ettevalmistus oli korralik ja vorm hea. Võib olla ei olnud keha veel selliste raskustega lihtsalt harjunud,“ tegi ta saadud trauma kohta oletuse. “Jõudu oli ehk rohkem, kui sidemed olid valmis vastu võtma. Tagantjärgi targana oleks pidanud ehk kevadiseks EM-iks vormi rihtima, et keha oleks katsumuseks paremini valmis. Siiski tundsin, et on vaja võistelda, tulemus kirja saada ja seeläbi ka majanduslikku olukorda parandada.“

Pendi sõnul tuleb nüüd võtta pikem võistluspaus ja kevadine EM jääb vahele. “Kuus kuud tuleks võtta nüüd kergemalt ja seejärel teha kuus kuud tõsiselt trenni. Seega aasta pärast võiks taas proovida osaleda rahvusvahelisel võistlusel,“ lisas ta.

Kuna kaks viimast tiitlivõistlust on Pendi jaoks lõppenud traumaga, siis järgmise suurvõistluse eel plaanib ta võistelda Eestis ja enesekindlust taastada. “Järgmise aasta MM-i eel tuleks teha Eestis kolm võistlust, et saada tõstekindlus uuesti kätte,“ sõnas ta.