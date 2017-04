Karm: teadlikult riski võtnud Leho Pent vigastas EMil küünarliigest

Horvaatias Splitis toimuvatel tõstmise Euroopa meistrivõistlustel astus täna lavale esimene eestlane. Leho Pendi jaoks oli võistlus äärmiselt karm, kuna ta vigastas nädal tagasi küünarliigest ja arst soovitas EMist loobuda.

Ta otsustas aga siiski võistelda. Kui 155 kilo kerkis suuremate probleemideta sirgetele kätele, siis 160 mitte. Kolmandaks katseks palus Alar Seimi õpilane kangile 162 kilo ja tegi häda küünarliigesele. Mees lahkus lavalt suurte grimassidega. Üsna kindel, et tema jaoks on tänane võistlus läbi.

Uudis täieneb!

ENNE VÕISTLUS

Lisaks avastati väike rebend ka sportlase õlas. Pent otsustas siiski doktor Madis Rahu hoiatust eirata ja astub täna kell 15.00 algavas kuni 94kiloste meeste B-grupi heitluses areenile. Tervist ta sihilikult rikkuma ei hakka, liigseid riske ei võta, aga kui vähegi võimalik, üritab siiski võistelda.

„Õla asi peaks lihtsam olema. See annab tunda ja muutub valuliseks, aga laseb teha. Mure on rohkem küünarliigese pärast. Eks psühholoogiliselt see kindlasti mõjutab, otsustaval hetkel võib suuremate raskuste puhul jääda julgusest puudu. Püssi ma põõsasse ei viska, lähen annan endast parima,“ lubas Pent. „Enne kui midagi murdub, peaks käsi tunda andma hakkama. Eks siis vaatab edasi.“

Paar päeva tagasi lubas käsi treeningul rebida 140 kilo, ehkki läbi valude. Noorsoo vanuseklassis EM-medalile tulnud Pendi sportlastee on olnud keeruline. Palju on olnud vigastusi, aga ka muid tagasilööke. Kolm aastat tagasi rebis ta EMil 158 kilo ja tõukas 197. Ta isiklikule rekordile vaid ühe kiloga alla jäänud kogusumma 355 andis viienda koha. Paraku sügisene MM Houstonis ebaõnnestus ja Albust pärit sportlane jäi nullile. Ta jäi ilma alaliidu stipendiumist ning pidi tööle minema. Esialgu jätkas Pent veel töö kõrvalt harjutamist, kui vahepeal lõi juba käega – nii tippsporti teha ei saa!

Ometi otsustas ta aasta tagasi suurde sporti naasta ning just seetõttu ei taha nüüd kergekäeliselt tiitlivõistlusest loobuda. Märtsis peetud Eesti meistrivõistlustel viis Pent rebimises isikliku rekordi 162 kiloni, tõukamises ei ole ta comeback’i järel veel soovitud tulemust näidanud.

Eesti Päevaleht ja Delfi on Splitis saalis kohal ning toob tänase Pendi ja homse Mart Seimi võistluse võtmehetked operatiivselt lugejateni.