Karjääri kuuenda medali võitnud Mart Seim: täitsin miinimumeesmärgi

Üliraskekaallane Mart Seim teenis Spliti EMilt karjääri kuuenda medali. Tõsi, nö väikese medali, tõukamise hõbeda. Nö suuri medaleid on tal hetkel kolm. Üldkokkuvõttes oli ta 426 kiloga viies.

Seim rebis avakatsel korraliku tehnikaga 180 kilo, kuid viis kilo raskem kang enam üles ei kerkinud. Tõukamises ühtegi eksimust ei tulnud, protokolli kirjutati resultaadid 235, 242 ja 246 kilo. Enamat suutis vaid grusiin Laša Talahhadze, kes tõukas 250.

Üldarvestuses Seim sedapuhku medalimängu sekkuda ei suutnud. Omaette klassist oli Talahhadze, kes viis rebimises maailmarekordi 217 kiloni. Hõbeda sai armeenlane Gor Minasjan 446 kg (211 kg ja 235 kg), pronksi Ruben Aleksanjan 434 kg (190 kg ja 244 kg). Seim oli 426 kiloga viies, temast ette mahtus veel venelane Ruslan Albegov, kelle tulemus oli 433 kg (196 kg ja 237 kg).

Seim võistluse järel erilist pettumust ei väljendanud, kuna tema sõnul oligi keeruline loota, et kolmekuulise ettevalmistuse pealt oleks tulemus palju parem olnud. "Tõukamisega olen enam-vähem rahul, rebimisega mitte," ütles Seim, kes jäi rebimises isiklikust rekordist 10 ja tõukamises 2 kilo kaugusele. "Aga kolm kuud tagasi tegin selle 180 kiloga jõutõmmet. Rebimise tehnika on läinud paremaks. Vaja on lihtsalt teha kordusi. Vigastusest taastumise järel jäi EMini aega ainult kolm kuud ja seda oli natuke vähe."

Nimelt häiris Seimi ettevalmistust seljavaevus ning ta ei saanud kõiki vajalikke harjutusi teha.

Kuidas suhtud kaelas säravasse tõukamise medalisse? "See oli selle võistluse miinimumeesmärk."

Kas tõukamise viimase katsega nö hullu ei tahtnud panema minna, et püüda üldarvestuse medalit? "Täna tundsin, et ei ole veel nii heas vormis nagu Houstonis. Seega kindlustasin tõukamise viimase katsega positsiooni. Korraks mõtlesime ka 254 kg tõukamise peale, kuid tähtis oli ikkagi terveks jääda. Seega jäi see mõte katki."

Treener Alar Seim leidis, et praegust seisu arvestades tegi poeg üsna korraliku etteaste. "Kui ta oleks see 185 kilo ka ära rebinud, siis olnuks igati okei," lausus Alar Seim.

Eelmisel EMil sai Mart Seim küll pronksmedali, kuid tulemus oli kahe kilo võrra lahjem. Nii isa kui poeg rõhutasid: kõige tähtsam, et tervis korda jäi. Rebimises käis väike valusähvak põlvest läbi, kuid õnneks pääses tõstja ehmatusega. Erinevalt jalalihase trauma tõttu võistluse pooleli jätnud Irakli Turmanidzest ja viimasel tõukamise katsel mõlemad randmed murdnud Aleksanjanist.

Nüüd tehakse pikem ettevalmistus sügisel Anaheimis toimuvaks MMiks. "Selleks ajaks tahaks jõuda sellisesse seisu, et võtaksin rebimises 190 kilo algraskuseks. Ning ühe katsega ei tahaks piirduda," sõnas Seim, kes sihib rebimises 200 kilo.

Sügisel on plaanis välislaagrid. Variante on kaks: kas minna harjutama Venemaale või Ukrainasse.

ENNE VÕISTLUST

Poodiumile peaks tal loodetavasti asja ikkagi olema. Tõukamises on eestlane endiselt maailma üks kõvemaid. Rio de Janeiro olümpial ei leidnud erilist kõlapinda fakt, et ta sai tõukamises kolmanda koha. Kui olümpial rebimise ja tõukamise eest eraldi medaleid ei jagatud, siis EMil tehakse seda endiselt.

Mart ja treener Alar Seim on EMi eel hoidnud madalat profiili ja väljaütlemistes jäänud tavatult tagasihoidlikeks. Isa ütles, et rekordivormis ei tohiks poeg olla. Esialgu kavandati algraskusteks rebimises 180 kilo ja tõukamises 235, Seimi nimel olevad Eesti rekordid on vastavalt 190 ja 248.

Võtame ette olümpia protokolli. Seim sai seal seitsmenda koha, Horvaatias on kohal esimesed neli meest.

Grusiin Laša Talahhadze. Rebis olümpial 215 ja tõukas 258, viies maailmarekord 473 kiloni. „On ette teada, et tema vastu ei saa siin keegi,“ tõdes Seim. Kindlasti ihub Talahhadze hammast rebimise maailmarekordi peale. Mäletatavasti võttis ta Rios 215 kiloga rekordi korraks enda nimele, kuid iraanlane Behdad Salimi võttis selle minut hiljem tagasi.

Armeenlane Gor Minasjan. Olümpial sai ta hõbeda tulemustega 210 ja 241. Hõbedal oli Minasjan ka aasta tagasi Forde EMil, saades toona kogusummaks 443. Minasjani alistamiseks ei tohiks Seim talle rebimisega kaotada üle kümne kilo. Paraku tundub, et praeguse vormi pealt on tal keeruline selle ülesandega hakkama saada.

Grusiin Irakli Turmanidze. Kogenud 32aastane tõstja üllatas Rios korraliku (ja veidi seletamatu) arenguhüppe ja pronksmedaliga. Ta rebis 207 ja tõukas 241. Kuuldavasti ei tohiks ta praegu päris samas vormis olla, algraskuseks* valis grusiin registreerimisel Seimist viis kilo rohkem – 435. Turmanidze on tippudest Seimi kõrval teine, kes ei ole sattunud dopinguga pahuksisse.

Armeenlane Ruben Aleksanjan. Rios rebis 195 ja tõukas 245 ning jäi esimesena medalita. Talahhadze, Aleksanjan ja Seim peaksid olema kolm kõige paremat tõukajat, ehkki arvestada tuleb kindlasti ka venelase Ruslan Albegoviga.

Venelane Ruslan Albegov. Kahekordne maailmameister jäi olümpiast Venemaa koondise võistluskeelu tõttu eemale. Mehe rekordid on kõvad (210 ja 255), kuid Venemaa karikavõistlustel piirdus ta 185 ja teisel katsel tõugatud 239ga (kolmandast katsest Albegov loobus). Sportlane ütles isegi võistluse eel: tippvormis ma ei ole. Samas on ka keskmises vormis Albegov Seimile paras pähkel.

Ukrainlane Oleg Prošak. Seimide arvates tuleb arvestada ka ukrainlase Oleg Prošakiga, kes võidutses EMil kaks aastat tagasi, kuid andis seejärel positiivse dopinguproovi. Prošak sai toona EMil kirja 435.

Eesti Päevalehe ja Delfi ennustus: Seim rebib 185 kilo ja tõukab 243 ning tuleb tõukamises kolmandaks ja jääb üldarvestuses esikolmikust välja. Kuld kuulub Talahhadzele, hõbe Minasjanile ja pronksi võtab Aleksanjan. See oleks selline realistlik prognoos. Muidugi on võimalus, et Seim serveerib tõukamises ilusa üllatuse. Meenutame, et Rios tõukas ta üles ka 250 kilo, kuid kohtunikud ei lugenud seda ära. Seejärel suutis Seim elus esimest korda võtta rinnale 255 kilo, kuid üles ta seda tõugata ei jaksanud.

Võistlus algab Eesti aja järgi kell 18.10. Otseülekannet näitab ETV2, Delfi on Splitis kohal ja teeb võistlusest tekstipõhist otseblogi.