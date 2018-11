Jõutõstja Andres Külaviir: süda läheb uhkust täis, kui poeg minust möödub

Andri, kas mäletad lapsepõlvest, et isa tegi palju sporti?

Andri: Ma mäletan, et kui Tallinnasse kolisime ja isa hakkas jõusaalis käima, siis alles märkasin seda. Olen temaga isegi koos seal käinud. Minu esimene mälestus jõusaalist oli üldse see, et isal oli kodus jõusaalinurk. Seal hakkasin ka ise trenni tegema ja masinaid näppima.

Sa proovisid mitut spordiala, enne kui jõutõstmise juurde jõudsid?

Andri: Ma mäletan, et proovisin pingpongi, jalgpalli, kergejõustikku, võitluskunsti. Jõusaalis olin vahepeal küll käinud, aga tõsisemalt hakkasin tegelema alles siis, kui läksime Revalisse.

Mis on selle võlu, kui isa ja poeg saavad koos trenni teha?

Andri: Minu jaoks oli kõige huvitavam see, et mina saan „vanamehe“ kandadele astuda.

Andres: Minu jaoks on võlu see, et ega ma niisama kergelt alla anna, püüan kaua ees püsida. Teine asi on aga see, et süda läheb uhkust täis, kui poeg minust ühel hetkel mööda läheb.

