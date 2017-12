Järeldused Mart Seimi võistlusest: järgmine tiitlivõistlus peaks tooma medali

Mart Seim tegi läinud ööl Anaheimis toimunud tõstmise MM-il tulemuste osas karjääri parima võistluse. Seim viis üliraskekaalu rebimises Eesti rekordi 191 kg, tõukamises 253 kg ja kogusummas 444 kg peale. Viienda koha saavutanud Seim tõestas, et on teinud sammu edasi. Samas pakkusid ka konkurendid nii mõndagi huvitavat.

Mida näitas Seimi võistlus?

Esmalt Seimist. Praeguseks teavad kõik vähegi tõstmist jälgivad inimesed, et Seim on tõukamises maailma absoluutne tipp. Rebimisega annab ta aga konkurentidele liialt suure edumaa.

Siiski tõestas Seim, et on rebimises sammu edasi teinud. Paranenud on tehnika ja uuenes ka Eesti rekord. Rekord paranes küll ainult 1 kg võrra, kuid rõõmustavat oli küll. Reeglina on Seim rebimise avakatsel ikka hädas olnud. Seekordne avakatse õnnestumine tähendas, et ta sai lõpuks proovida ka suuremaid raskusi. Kui kirja läks 191 kg, siis esmakordselt sai ta võistlusel proovida ka raskust 195 kg. Tuleviku tarbeks oluline kogemus seegi.

Siiski tuleb tõdeda, et MM-il või olümpiamängudel medaliheitlusesse sekkumiseks tuleb Seimil tulevikus viia rebimise rekord ikkagi 200 kg juurde.

Tõukamises on Seim absoluutne tipp ja seda tõestas ka Anaheimi MM. Reaalsuses suudab eestlasest rohkem tõugata ainult ala valitseja Lasha Talakhadze. Seim on nüüd tõukamises väikese medali saanud viimasel kahel MM-il ja kolmel EM-il. Ka Rio olümpial kuulus ta tõukamises kolme parema mehe sekka. Märgiline oli seegi, et Seim sai Anaheimis esmakordselt üles kangi, millel kaalu üle veerand tonni. Seniseks tippmargiks oli tõukamises 248 kg. Nüüd siis 253 kg.

Rio olümpial rebis Mart Seim 187 kg. Nüüd oli rebimiseks tulemuseks 191 kg. Esmakordselt suurvõistlusel proovis ta ka raskust 195 kg. Foto: Goh Chai Hin, AFP/Scanpix

Kas kevadisel EM-il võib oodata Seimilt medalit?

Järgmine tiitlivõistlus on tõstjatel kavas veidi vähem kui nelja kuu pärast. Euroopa meistrivõistluste medaleid jagatakse 23. märtsist kuni 1. aprillini Albaania pealinnas Tiranas.

Arvestades, et Armeenia ja Venemaa üliraskekaallased ei saa võistluskeelu tõttu osaleda ka EM-il, siis ei ole ka kevadel veel Gor Minasjani, Ruben Aleksanjani ja Ruslan Albegovit tõstepõrandale oodata. Nimetatud mehed jäid ka MM-ist eemale.

Vaadates MM-i tulemusi, siis Euroopa tõstjatest oli Seimist eespool ainult ala valitseja Talakhadze Gruusiast. Talakhadze ja viienda koha saanud Seimi vahele jäid iraanlased Saeid Alihosseini ja Behdad Salimikordasiabi ja usbekk Rustam Djangabajev. Nimetatud kolmikut ka kevadisel EM-il ei ole. Tugevatest Euroopa tõstjatest jäi seekordsest MM-ist eemale ainult grusiin Irakli Turmanidze. 32-aastane Turmanidze võitis Rio olümpialt küll pronksmedali, kuid reeglina jääb mees Seimile kindlalt alla.

Euroopa tõstjate paremusjärjestus Anaheimi MM-i üliraskekaalus:

1. Lasha Talakhadze (Gruusia) 477 kg

2. Mart Seim (Eesti) 444 kg

3. Jiri Orsag (Tšehhi) 422 kg

4. Peter Nagy (Ungari) 414 kg

5. Aleksei Prochorow (Saksamaa) 406 kg

Üle 400 kg saidki Euroopa tõstjatest kirja ainult viis meest. Vaadates üliraskekaallasi, kes saavad Tirana EM-il osaleda, siis on Seimil kevadel head lootused poodiumile tõusta.

Järgmise aasta MM-il on oodata aga ülimalt karmi ja tihedat võistlust. Siis on kõikidel tippudel taas luba võistelda. Järgmise aasta MM peetakse novembris Türkmenistani pealinnas Ashgabatis.

Lasha Talakhadzele ei saa praegu keegi vastu. Foto: STOYAN NENOV, Reuters/Scanpix

Üliraskekaalus on kindel valitseja

24-aastane Lasha Talkhadze on pärast kaheaastast dopingukaristust olnud tõstepõrandal löömatu. 2015. aasta Houstoni MM-iks taas võistlusloa saanud Talakhadze on seejärel võitnud kaks MM-kulda, kaks EM-kulda ning Rio olümpiakulla. Seejuures on tema üleolek pidevalt suurenemas.

Anaheimi MM-il püstitas ta 220 kg rebimise maailmarekordi ning nüüdsest on kogusumma maailmarekordiks tema poolt kirja saadud 477 kg. Seejuures on 24-aastase grusiini sooritused niivõrd kindlad, et raske on näha tema mõne katse ebaõnnestumist.

27-aastane Londoni olümpiavõitja Behdad Salimi on viimastel aastatel olnud hädas tõukamisega. Foto: Benoit Tessier, Reuters/Scanpix

Iraanlased võivad olla löödavad

Anaheimi MM-i eel võis eeldada, et iraanlased Saeid Alihosseini ja Behdad Salimi võivad ehk hea õnne korral anda Talakhadzele korraliku lahingu. Võrreldes Iraani meistrivõistlustega jäid mõlemad mehed oma toonastele tulemustele alla umbes kümne kg võrra.

Kui Alihosseini väristas rebimises, siis Salimi oli teist suurvõistlust hädas tõukamisega. Salimi tegi nii Rios kui ka nüüd nö järeltõukamist, mis ei ole vastavalt reeglitele lubatud. Nii tühistati taal seekord tõukamises kaks katset (Rio olümpial Salimi tõukamises tulemust kirja ei saanudki). Kui dopingukontrollid hakkavad ka iraanlasi tihedamalt kimbutama, siis võivad kodumaalt lahkudes meeste tulemused veelgi langeda.

Noor usbekk ongi tõusnud tippu

Rio olümpial üllatas tõstemaailma usbekk Rustam Djangabajev, kes saavutas B-grupis võisteldes kokkuvõttes 432 kg kuuenda koha. Aastaga parandas mees oma tippmarki 43 kg võrra.

Anaheimi MM-iga tõestas Djangabajev, et temaga tuleb ka edaspidi arvestada. Nüüd sai 24-aastane mees kirja juba 447 kg ja MM-i neljanda koha. Järgmine MM toimub tema kodule juba väga lähedal.