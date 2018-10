Jahmatav areenilt lahkumine, ülivõimas soosik ja Mart Seimi loterii

Sparta jõusaali riietusruumis trennirõivaid selga panevat Mart Seimi vaadates tuleb pähe mõte, et visuaalselt on mees ikka suur ja võimas, materjali jaguks kahe tavalise mehe või kolme neiu tarvis. Võrreldes suvise seisuga on kaal siiski langenud, olles nüüd 157 kilo kandis ehk sama nagu enne mullust MM-i. „Seis läheb järjest paremaks, aga selg oli kaheksa kuud tuksis, alles viimased kuus nädalat on olnud normaalne,” võtab Seim olukorra ilustamata kokku. Ehk küsimärke jagub.

Aga esmalt teistest meestest ehk põnevaid uudiseid tõstmise maailmast. Juba mullune MM Anaheimis oli uskumatult võimsa tasemega, tänavu on üliraskekaallased veel juurde pannud. Planeedi tugevaim mees Laša Talahhadze tõukas Gruusias tulemuse 264 kilo. Maailmarekordina see kirja ei lähe, küll aga annab aimu, et rebimise rekordi 220 kilo kõrval võtab Talahhadze enda nimele ilmselt varsti ka tõukamise margi. „Ilus puhas tõuge oli. Mingit üllatust seal muidugi pole, 457 kilo oligi ta jaoks ilmselgelt liiga vähe, samal ajal pole tal olnud mõtet varem nii palju tõugata, muidu teinuks ta kogusumma maailmarekordi kümne kiloga üle,” selgitas Seim.