Jaan Talts: kui ma jäänuks olümpial kümnendaks, oleksin palunud poliitilist varjupaika

Omal ajal tõstmises 43 maailmarekordit püstitanud Jaan Talts (73) ütleb sekka kaaluka sõna. Tippu kuulunud Talts on tõstnud lati kõrgele ja utsitab sportlasi sihtima ikka kirkaimat medalit. Pehmema närvikavaga atleedid võivad haavuda, tugevamad leiavad kriitikast tõeteri, mis neid edasi aitavad. Nad teavad: selleks et üldse Taltsi radarile sattuda, peab sul juba mingi tase olema. „Ma ei ütle neid asju halva pärast, ikka selleks, et asi paremaks läheks,” toonitab Talts.

Näete vitaalne välja. Kas tervis on korras või on millegi üle ka kurta?

Ma ei hakka kunagi kurtma, aga tegelikult ikka on. Kõik, mis liigub, see ju kulub. Aga kurtmine ei aita. Kui paistab välja, et olen reibas, on ainult tore.

Aga kas on siis mingeid probleeme mainida...

... on küll, aga ma ei taha isiklikest asjadest lehes rääkida. Meil on küll sportlasi, kes mainivad, paluvad raha ja müüvad medaleid. Ma ei taha olla selles seltskonnas. See ei ole viisakas.

Kas Mart Seimi etteasted USA-s toimunud MM-il väärisid teie jaoks öösel üleval olemist?

Nii ühte kui ka teist. Nagu aru saan, on üldsus rahul – kuni rahvusringhäälinguni välja, kes mehe lilledega vastu võttis. Ja iseenesest tõstab ta ju päris palju. Kolm Eesti rekordit pole ka paha, aga selles kontekstis ainult kiita... Eesti rekord on Eesti rekord, mitte maailmarekord. Neid võib ka Eesti meistrivõistlustel teha. Iseenesest on maailmatasemel võistluse viies koht väga kõva saavutus, aga me teame, et ta on olnud teine ja Eesti rekordeid ennegi teinud.