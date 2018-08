Iraanlane ületas vanima tõstmise maailmarekordi

Senine maailmarekord kuulus 1999. aastast kreeklasele Akakios Kakiasvilisele 188 kiloga.

Moradi tõukas 221 kilo ja võitis kokkuvõttes kuldmedali 410 kiloga. Hõbeda sai Katari tõstja Fares Elbakh ja pronksi Tai esindaja Sumpradit Sarat.

Moradi oli võistluse järel õnnelik, et on nüüd enda nimele saanud kõik oma kaalukategooria tippmargid. "Ma tõesti tahtsin väga seda maailmarekordit püstitada, sest see oli ainus, mis ei kuulunud veel mulle. Loodetavasti jäävad need 94 kg rekordid pikaks ajaks minu nimele," sõnas iraanlane.