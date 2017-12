Hull võistlus! Seimilt MMil kolm Eesti rekordit, Talahhadzelt kaks maailmarekordit!

Mart Seim tegi MMil elu parima võistluse. Ta rebis sissejuhatuseks 185 kilo ja teisel katsel sai üles ka 191kilose kangi. Ehk ta lisas kaks aastat tagasi püstitatud Eesti rekordile ühe kilo. Seejärel proovis Seim rebida ka 195 kilo, kuid kang kerkis vaid lõuani. Tundus, et ta ei olnud selleks raskuseks eelkõige just vaimselt veel valmis.

Tõukamises läks veelgi paremini. Hakatuseks vinnas ta 245 kilo kindlalt üles. Teisel katsel tõukas Seim sirgetele kätele ka 251, kuid kohtunikud otsustasid häältega 2:1, et katse oli ebapuhas. Eestlane ei jätnud jonni. Kolmandaks katseks tellis kangile 253 ja tõukas selle vihaga üles. Eesti rekord oli hoobilt paranenud viie kilo võrra. Kogusumma 444 on kuue kilo võrra parem senisest margist. Muide, rekordeid ennustas juba Eesti esitõstja rekordiline kehakaal. Seim kaalus võisteldes 158,36 kilo.

Ajas Talahhadze plaani sassi

Seimi hea esinemine tõukamises rikkus grusiini Laša Talahhadze plaani. Too tegi ulmelist võistlust. Rebimises pani enda nimel olnud maailmarekordile koguni kolm kilo juurde - 220! Talahhadze tõukas teisel katsel 250 kilo ja kavatses viimasega proovida rünnata maailmarekordit. Ta pani kirja 265. Kui aga Seim möödus temast, oli Talahhadze sunnitud igaks juhuks raskust langetama. Grusiin tõukas kolmandal katsel 257, viies kogusumma maailmarekordi 477ni.

Tugevad iraanlased ei suutnud end täielikult realiseerida. Saeid Alihosseini sai 454 kiloga hõbeda ja Behdad Salimi 453ga pronksi. Esimene oli hädas rebimisega, saades algraskuse 203 kilo üles alles kolmandal katsel. Salimit kummitas sama häda nagu ka Rio de Janeiro olümpial - kohtunikud pidsid tema tõukeid ebapuhtaks. Sirgetele kätele kerkis küll 241, 242 ja 252 kilo, kuid kohtunike poolt võeti vastu vaid teine katse.

Üldarvestuses platseerus Seimi ette veel usbekk Rustam Djangabajev, kes rebis 200 ja tõukas 247. Seevastu brasiillaselt Fernando Reisilt sai Seim olümpia kaotuse eest revanši. Reis rebis 200 ja tõukas 240, jäädes eestlasele nelja kiloga alla.

Üksikalade nö väikesed medalid jagunesid nii:

Rebimine: 1. Talahhadze 220, 2. Salimi 211, 3. Alihosseini 203... 7. Seim 191.

Tõukamine: 1. Talahhadze 257, 2. Seim 253, 3. Alihosseini 251.

Võrreldes kahe aasta taguse võistlusega oli tase kõvem, toona sai Seim 438 kiloga hõbeda. Talahhadze võidutulemuseks oli siis 454. Tõsi, venelane Aleksei Lovtšev rebis toona 211 ja tõukas 264 kilo (maailmarekordi), aga jäi dopingukontrollis vahele.

Tõstmise MM

Märt Roosna: Täname jälgijaid, teid oli varaseid tunde arvestades palju! Aitäh Mart Seimile, kes pakkus põneva võistluse ja nihutas Eesti rekordeid. Ning rikkus Talahhadze plaani. Kui poleks Seim 253 üles saanud, läinuks Talahhadze viimasel katsel ründama tõukamise maailmarekordit 265. Oli võimas öö!

Märt Roosna: Salimi on nii pettunud, et võtab medalid kohe kaelast ära ja pistab taskusse.

Märt Roosna: Seim on poodiumil, saab tõukamise hõbeda kaela ja näha on seda mõnusat seimilikku naeratust.

Märt Roosna: Hakkab autasustamine, Seim on kenasti Eesti lipuga kohal. Kohal on ka Salimi, kellel tühistati kaks tõukamise katset ja kes oli endast täiesti väljas. Kusjuures just Seimi tõukamise ajab lasid pahased iraanlased saalis hirmsat vilet.

Kristiina Allekõrs: Seim tegi isiklikud mõlemas tõsteviisis kuid piisas vaid viiendaks kohaks ja tõukamise hõbedaks. Tõukas 253 kg koguni Dopinguvennad eespool. Usbeki kohta ütlen,et mullu arenes aastaga 40kg. kogusummas. Kui alaliit vahele võtak juba. Lasha ehk on puhas.

Märt Roosna: Talahhadze võitis kolm kulda. Rebis 220, tõukas 257, kogusummaks 477. Maailmarekordid paranesid tõukamises ja kogusummas. Üldarvestuses järgnesid talle Hosseini 454 (203 ja 251), Salimi 453 (211 ja 242), Djangabajev 447 (200 ja 247), Seim 444 (191 ja 253), Reis 440 (200 ja 240).

Märt Roosna: Nii, võtame siis võistluse kokku.

leopold: Tuleb rahul olla, isiklikud tulid, aga üldine tase on õudne, loomakari.

Gunnar Leheste: Hiilgav töö, Mart! 444 on number, mis jääb ilusti meelde.

Karl: Seim sai medali! Tore nüüd magama minna

Märt Roosna: Mart Seimile jääb kirja 444. See on viies koht kogusummas ja hõbe tõukamises. Aga mis väga ilus - sündis kolm Eesti rekordit.

Märt Roosna: Aga ei, Talahhadze tõukab 257 kilo üles. Sündis kogusumma rekord 477!

Märt Roosna: Kui ta sellest jagu ei saa, saab Seim väikese kulla.

Märt Roosna: Talahhadze tahtis proovida kolmandal katsel 265 kilo, kuid nüüd pidi ta alla laskma 257 peale.

Märt Roosna: Olemas! Seim tõukas 253! Super!

Märt Roosna: See viiks ta tõukamises esimeseks.

Märt Roosna: Djangabajevil pole 252ga lootustki. Seimi viimane katse, kangil 253.

Märt Roosna: Kolm viimast katset....

Märt Roosna: Salimi kolmas katse tühistati žürii poolt! Seega jääb kirja 242 ja 453.

Märt Roosna: Salimi tõukab 252 kolmandal katsel ja kokku tal 463.

Kristiina Allekõrs: jälle nagu olümpial. F. kohtunikud..

Märt Roosna: Alihosseini tõukab viimasel katsel 251 kilo, kokku 454.

Märt Roosna: Ehk tõuge ei olnud puhas, ju nägid kohtunikud siin järeltõuget.

Märt Roosna: Ai, ai, ai! 251 kilo läheb küll üles, kuid kohtunike häältega 2:1 seda ei loeta.

Märt Roosna: Seim lasi raskuse alla, 251 peale ja tuleb lavale...

Märt Roosna: Mänglevalt üleval!

Märt Roosna: Talahhadze teine katse, kangil on 250...

Märt Roosna: Ei olnud variantigi. Jääb 240 ja kokku 440. Reis on Seimile püütav.

Märt Roosna: Reis proovib kolmandal katsel 248 kilo...

Märt Roosna: Reis proovib samuti 247 kilo, ent tõuge ebaõnnestub. Tal jääb veel kolmas katse.

Märt Roosna: Tahtejõuga saab usbekk kangi rinnale ja ka üles. 447 tal juba kirjas ja Seimil juba keeruline teda püüda.

Märt Roosna: Aga nüüd läheb medalimänguks. Djangabajev proovil teisel katsel 247 kilo...

Märt Roosna: Orsag 247st jagu ei saa, jääb 237 ja kokku 422.

Märt Roosna: Seim mängib täna suurt mängu, tahab vähemalt tõukamist võita.

Märt Roosna: Järgmine raskus Seimil 255 koguni!

Märt Roosna: Seim juhib tõukamist, üldarvestuses on 436ga kuues.

Märt Roosna: Ilus algus! 245 kilo kenasti üleval!

Märt Roosna: Väike nuuskpiiritus ja läheb lavale.

Märt Roosna: Seim alustab nüüd viimasena 245 kilost... Pöidlad ja varbad pihku!

Märt Roosna: Orsag saab teisel katsel 244 rinnale, kuid tõugata ei jaksa.

Märt Roosna: Hosseini tõukab teisel katsel 243, kokku tal 446.

Märt Roosna: Eesti fännid on Anaheimis kenasti esindatud. Koguni üks kaunis Eesti rekordiomanik on Seimi toetamas :)

Märt Roosna: Talahhadze lasi algraskuse 243ni ja tõukas väga kindlalt üles.

Gunnar Leheste: Aga kus on Eesti fännid? Iraanlastel on kohal võimas toetajaskond, Mardile kuluks veidi ergutamist samuti ära.

Märt Roosna: Salimi valis teiseks katseks 242 kilo. Kas suudab puhtalt üles tõugata? Jõudu on, selles pole küsimus.

Märt Roosna: Kirjas. Nüüd läheb 242 puhtalt üles. Kokku 453 kilo ja on hetkel esimene.

Märt Roosna: Nüüd läheb paugutamiseks, mehed tõstavad kõik raskuseid ja keegi pole lavale tulnud.

Märt Roosna: Žürii tühistab katse!

Märt Roosna: Salimi tõukab avakatsel veidi mustalt 241 kilo. Häältega 2:1 loetakse see ära. Kordusest tundub, et see polnud õige katse, aga...

Märt Roosna: Reis saab samuti 240 kohe üles, talgi kirjas 440. Kui Seim tõukab 245, siis on tal 436.

Märt Roosna: Djangabajev saab avakatsel 240 jagu ja kokku juba kirjas 440.

Märt Roosna: Talle siis jääb kokku 415.

Märt Roosna: Toitšijevi jaoks on 237 liig, kang kukub selja taha maha, veidi meest riivates.

Märt Roosna: Orsag saab algraskuse 237 korraliku pingutusega üles.

Märt Roosna: Alihosseini lasi algraskuse 236ni... Ja kenasti üleval.

Märt Roosna: Seim lükkas algraskuse 245 kilo peale!

Märt Roosna: Talle jääb 226 ja 414.

Märt Roosna: Nagyl polnud 233kilose kangiga variantigi, venitas aeglaselt kuidagi nabani.

Märt Roosna: Toitšijev jätkab 231ga ja saab selle üles.

Märt Roosna: Nagy tõukab teisel katsel 226.

Märt Roosna: Bidani tõukab kolmandal katsel 225, kogusummaks 420 talle.

Märt Roosna: Toitšijevi jaks käib 225 kilost algraskusest üle.

Märt Roosna: Nagy alustab raskusest 219... Rinnale ja... üles. Olemas.

Märt Roosna: Bidani ei saanud algraskust 215 kilo üles, kuid teisel katsel alistub 217.

Märt Roosna: Jaan, kirjelda veidi, kuidas seal spordihallis siis meeleolu ja melu on? Palju publikut on?

!: Iraan ju tuumamaa, eks omale ka midagi leiutatud.

Awe: ma arvan et tänasel päeval pole maailmas mitte ühtegi spordiala, kus kõik sportlased 100% puhtad oleksid

Jaan: Oleme kohapeal elame kaasa

Märt Roosna: Võistlus jätkub tõukamisega.

Silver: Iraanlastel pidevalt probleemid selle dopinguga, küll Talahhadze ka ükskord vahele jääb. Kipun arvama et mees ei ole ikka päris puhas.

Märt Roosna: Võistlus on olnud väga äge! Öösel üleval olemine on juba ära tasunud.

mel: keegi reaalselt usub, et grusiin ja iraanlased on puhtad ka?

Märt Roosna: Kuhu siit tõusta võib? Bidani peaks Seim kindlasti kätte saama. Reisi ja Djangabajeviga läheb raskeks. Alihosseini... Mingi variant on. Kaks esimest medalit on kindlasti läinud. Kui keegi just nulli ei saa.

Märt Roosna: Rebimise kuld Talahhadzele (220), hõbe Salimile (211), pronks Alihosseinile (203). Edasi: 4. Reis 200, 5. Djangabajev 200, 6. Bidani 195, 7. Seim 191.

Märt Roosna: Olemas! Talahhadze kohta tavatult raskelt, aga ometi. 220 kilo! Võimas!

Märt Roosna: Ja nüüd, daamid ja härrad, Talahhadze ja 220 kilo... Ehk kolm kilo rohkem kui maailmarekord. Kas läheb üles?

Märt Roosna: Ei! Puudu ei jää palju, kuid Salimi ei suuda liigutust lõpuni teha.

Märt Roosna: Salimi kolmas katse, 216 kilo...

G&G: Suurepärane ajastus ! Järvamaal läks karude madistamise peale elekter ära:(

Märt Roosna: Oi kui kiirelt ja lihtsalt!

Märt Roosna: Talahhadze läheb tõstma 215 kilo...

Märt Roosna: Ja olemas, Salimil kirjas 211.

Märt Roosna: Iraani fänne on Anaheimis kõvasti. Ei tea, kas seal mõni eestlane ka on peale sportlaste?

Märt Roosna: Käskis enne katset kang veel ära puhastada...

Märt Roosna: Nonii, nüüd hakatakse paugutama. Salimi proovib raskust 211...

Märt Roosna: Talahhadze ja algraskus 210. Ei mingit probleemi!

Märt Roosna: Salimi saab 205 pikema tsirkuseta üles, ehkki natuke otsis tasakaalu.

Märt Roosna: 204 on ka Djangabajevile liiast, jääb tallegi 200.

Märt Roosna: Reis 204 kilo üles ei jää, jääb 200.

Märt Roosna: Alihosseini võtab end kokku ja saab 203 kolmandal katsel ikkagi üles. Aga võimalusi mängis maha kõvasti see "mees metsast".

Märt Roosna: Ka Hosseini teine katse ebaõnnestub. Nüüd sai kangi juba pea kohale, aga ei fikseerinud ega jõudnud tõusmiseni. Ei ole mehel pika dopingukaristuse tõttu lihtne nüüd suure pausi järel tiitlivõistlusel esineda.

Märt Roosna: Alihosseini laskis algraskuse 203 kiloni ja... Ja ei! Jättis katse pooleli.

Märt Roosna: 200 alistub ka Djangabajevile.

Märt Roosna: Reis viib teisel katsel isikliku rekordi 200ni. Ja möllab seejärel korralikult.

Märt Roosna: Bidani teeb taas ilusa kiire liigutuse ja 195 kilo sirgetel kätel. Hea võistlus tema poolt.

Märt Roosna: 195 kilo Seim siiski üles ei saa, kang tõusis lõuani, siis jäi katse pooleli. Aga 191 kilo on Eesti rekord ja hea algus võistlusele.

Märt Roosna: Djangabajev alustab 195st ja ei väärata. Nüüd Seim ja 195...

Märt Roosna: Orsagile jäi 185 parimaks.

Märt Roosna: Reis tõstis hea tehnikaga 192, Bidani sai eelnevalt kirja 191.

Märt Roosna: Seim uuendas rebimises Eesti rekordit kilo võrra ja kolmas katse on veel ees.

Märt Roosna: Olemas!!!

Märt Roosna: Seim asub ründama Eesti rekordit 191.... Pöidlad pihku!

Märt Roosna: Orsag palub viimaseks katseks kangile 190 kilo. Aga ei - isiklikku rekordit ei sünni.

Märt Roosna: Nagy ja 188... Üleval.

Märt Roosna: Orsag saab teisel katsel 185st jagu.

Märt Roosna: Seim valis järgmiseks raskuseks 191.

Rauno Liitmäe: Super töö, Mart! Hea algus! USAs olevad Eesti kümnevõistlejad on igal juhul igati ärkvel ja parasjagu küll loengus, ent siiski pöidlad pihus kaasa elamas!

Märt Roosna: Bidani saab 185 kilo kena kiire liigutusega üles.

Märt Roosna: Kena! 185 kilo kirjas kohe Seimil!

Märt Roosna: Väga oluline katse...

Märt Roosna: Seim...

Märt Roosna: Orsag alustab 185st. Ei!

Märt Roosna: Toitšijev rebib 184 kolmandal katsel siiski üles.

Märt Roosna: Toitšijevi katsega 184ga nurjub.

Märt Roosna: Nagy ja 183 - olemas.

Märt Roosna: Toitšijev rebib 180 kilo kergelt üles.

Märt Roosna: Läheb lahti!

Märt Roosna: Seimil on mõlema sääreluu peal väike teip. Ei oska öelda põhjust. Loodetavasti ei ole seal mingeid tõsiseid põhjuseid.

Märt Roosna: Seim just rebis lava taga soojenduseks üsna kergelt 170 kilo.

Märt Roosna: Tutvustamine. Seim on kasvatanud korraliku hambeme ja tundub olevat heas tujus.

Märt Roosna: Vastan siin ka mulle privaatselt laekunud küsimusele, mis kipub korduma: miks ei ole Delfi MMil kohapeal? Jah, olen küsijatega nõus. Ega see minu arust ka õige asi ei ole. Usun, et kui Seim näitab sel MMil rekordeid, siis järgmine aasta oleme me Türkmenistanis kohal nagu viis kopikat.

Märt Roosna: Kõva soojendus käib lava taga. Hea on see, et rebimises on Seimi tasemel sportlasi seekord võrdlemisi palju, seega jääb tal katsete vahele piisavalt aega. Algraskuseks on märgitud 185, usun, et sellest ta ka alustab. Tõukamises seevastu pakuks, et ta lükkab tegelikult sellele 235le mõned kilod otsa.

Märt Roosna: Mina arvan, et lähtume täna tulemusest. Kui Mart teeb rekordi, aga jääb kuuendaks - no mis siis ikka teha. Tuleb rahul olla. Seda enam, et tippudest on mitmed juba varem mängureeglite vastu eksinud.

G&G: Kardan, et meie elukas Jääb täna nende teiste elukatele natuke alla:( pakun 6-7 koht Seimile .

Märt Roosna: Vahepalaks on video, kus näete Seimi kolmest eri ajast. Esimene on õige ammu, teine aastast 2013 ja kolmas olümpialt. https://www.youtube.com/watch?v=cSsoreX_V30

Märt Roosna: Ühe "rekordi" on Seim MMil juba püstitanud - tal on kaalu koguni 158,36 kilo! See on väga hea märk. Seim ütles kolm kuud tagasi, et loodab jõuda 155ni. Houstonis 2015 kaalus ta 152, aga pärast sel kevadel toimunud EMi tabas teda kaalulangus ja number langes 142ni. Muidugi ei anna kaalunumber ainuüksi midagi, aga see on oluline näitaja. Raskeim on Salimi (173,7), järgnevad Alihosseini (169,3) ja Talahhadze (166,0). Rohkem Seimist raskemaid mehi MMil ei ole.

Märt Roosna: Kokkuvõte oleks järgmine: võistlusel on kolm selget soosikut, siis on neljameheline grupp, kellel tekib suure medali võimalus, kui ees keegi vääratab või nad ennast väga korralikult ületavad. Ja Bidani, Nagy ja Toitšijev ei tohiks suurde mängu sekkuda.

Märt Roosna: Seimist rohkem on algraskuseks võtnud veel Djangabajev (195 ja 240) ja Reis (190 ja 235). Orsagil kirjas 180 ja 235. Teised alustavad juba madalamalt: Peter Nagy (Ungari) 183 ja 217, Hojamuhhamet Toitšijev (Türkmenistan) 180 ja 225, Walid Bidani (Alžeeria) 185 ja 215.

Märt Roosna: Suur kolmik alustab nii: Talahhadze 210 ja 245, Alihosseini 205 ja 245, Salimi 205 ja 240.

Märt Roosna: No nii, algraskused avaldatud. Seimil kirjas 185 ja 235.

Märt Roosna: Jagan teiega päris huvitavat intervjuud Laša Talahhadzega. See mees üldiselt intervjuusid ei anna. Kui Rio olümpial Jaan Martinson üritas võistluse järel temalt kommentaari küsida, siis vaatas Talahhadze temast lihtsalt mööda. Aga siin on ingliskeelne jutt. Alkoholi kohta ütleb maailma tugevaim mees näiteks nii: "Mitte kunagi! Ja ei hakka ka kunagi (kasutama). Tõsi, erilistel puhkudel ei ütle ma "ei" klaasikesele hea veiniga. Aga see on ka kõik!"

Märt Roosna: Asi klaar, USA sai koduselt MMilt kulla kätte. Robles tõukas 158 kilo ja sai kogusummaks 284. Seega kõik kolm kulda talle. Rebimises 115 kiloga neljandaks jäänud egiptlanna Saimaa Haridy tõukas 153 ja teenis kogusumma 268ga kolmanda koha. Nende vahele mahtus varem mainitud Hubbard 275 kiloga.

Märt Roosna: Naiste tõukamine veel käib. Tundub, et publikuga on Anaheimis täna lood hapud, kuigi naiste võistlusel on neil head võiduvõimalused.

Märt Roosna: Kõige suuremate naiste rebimine läbi. Võitis ameeriklanna Sarah Robles 126ga, Laurel Hubbard (Uus-Meremaa) sai üles 124 ja Tania Goudalupe Mascorro Osuna (Mehhiko) 119.

Märt Roosna: Kiidame terase silmaga lugejat, kes tegi tabava märkuse. Tõepoolest, tegu oli hoopis üliraskekaallaste (+105 kg) B-grupiga, mille võitis Saksamaad esindav Alexej Prohorow, kes rebis 190 ja tõukas 216. Vabandan eksituse eest! Mu ainuke vabandus on see, et vaatasin hoopis võrkpalli Meistrite liiga kohtumist, kus Renee Teppani tööandja Trentino alistas Timo Tammemaa koduklubi Noliko 3:1.

Henry: Julgen pakkuda et rebimine 195 ja tõukamine 252

Märt Roosna: Tere õhtut! See on just õige koht, kuhu kõik suured ja väikesed tõstmise huvilised ja Mart Seimi fännid täna kogunevad. Soojenduseks ootame teie arvamusi: mida suudab Mart Seim täna?