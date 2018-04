Hea uudis Mart Seimile: dopingupatused riigid eesotsas Venemaa, Valgevene ja Armeeniaga saavad Tokyo olümpiale saata vaid ühe meestõstja

Rahvusvahelise Tõsteliidu värske otsus annab sel spordialal pidevalt dopinguga pahuksis olnud riikide sportlastele 2020. aasta Tokyo olümpial vaid kaks kohta - üks meestele, üks naistele.

Uute reeglite kohaselt saavad riigid, kelle tõstjad on alates 2008. aastast kuni 2020. aastani dopinguga vahele jäänud 20 või enamal korral, Tokyo olümpiale vaid kaks kohta. Nendeks riikideks on praeguse seisuga Venemaa, Valgevene, Kasahstan, Armeenia ja Aserbaidžaan, vahendab Reuters.

10-19 rikkumisega riigid saavad Tokyosse saata kaks meest ja kaks naist. Sellesse kategooriasse kuuluvad üheksa riiki, nende seas näiteks Bulgaara, Iraan ja India. Kui enne 2020. aasta olümpia kvalifikatsiooniperioodi ilmneb veel rikkumisi, võib riike ohustada ka olümpialt sootuks välja jäämine.

Ülejäänud riikidel on võimalik olümpiale saata kaheksa tõstjat: neli naist ja neli meest. Rio olümpialt jäeti dopingurikkumiste tõttu kõrvale Venemaa ja Bulgaaria tõstjad.

"See on tõstmise ja tõstesportlaste jaoks hiiglaslik samm edasi," sõnas USA tõsteliidu juht Phil Andrews. "Uus süsteem on puhtale spordile väga kasulik."