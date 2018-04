Eesti meistrivõistlused jõutõstmises võitis üllatusmees Mihkel Raadik

Sparta spordiklubis toimunud Eesti meistrivõistlused jõutõstmises võitis üllatuslikult Mihkel Raadik, naiste absoluutarvestuses tuli esikohale Marianna Bogdanova.

"Mul on väga hea meel, et uus mees tuli absoluudis esikohale, see toob natukene värsket verd alasse ja teistele võitlejatele ärevust hinge," ütles Eesti Jõutõsteliidu president Kaido Leesmann.

Raadik võitis meeste absoluutarvestuse, kogudes 546,49 Wilksi punkti tulemusega 945,0 kg kolme tõste kogusummas. Teise koha sai Elar Kraav Tartu Ülikooli Akadeemilisest Spordiklubist (917,5 kg, 530,13 Wilksi punkti) ja kolmandana lõpetas Olak Harri samuti TÜSK-ist (770 kg, 517,74 Wilksi punkti).

Naiste absoluudi võitis Marianna Bogdanova TÜSK-ist tulemusega 405,0 kg kolme tõste kogusummas, kogudes 461,74 Wilksi punkti. Teiseks jäi Anne Laidla TÜSK-ist ja kolmandaks Karin Mikk Sparta spordiklubist.

Võistlusel osales kaheksa naist ja 39 meest.