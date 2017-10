Eesti lamades surujad tõid Hispaaniast pronksi ja ületasid rekordeid

11.-15. oktoobrini Hispaanias La Mangas toimunud võistlusel "European Open, Masters & Junior Bench Press Championships" ehk Euroopa meistrivõistlustel lamades surumises (varustusega) esinesid edukalt Eesti Jõutõsteliidu tõstjad.

Tarmo Pärna saavutas pühapäeva kehakaalus kuni 105 kilogrammi 4. koha tulemusega 245 kilogrammi ja Kaido Leesmann kehakaalus kuni 120 kilo 5. koha tulemusega 287,5 kilogrammi. Kaido tulemus on ka uus Eesti rekord, vana rekord sai ületatud 2,5 kilogrammiga. "Loomulikult tulin enama järgi, aga rekord on rekord," kommenteerib Kaido Leesmann, kes on ühtlasi ka Jõutõsteliidu president.

Tarmo Pärnal jäi napilt fikseerimata 267,5 kilogrammi, mis oleks samuti olnud uus Eesti rekord ja see tulemus oleks andnud ka pronksi. "Aga oleksid spordis ei loe!" ütleb Tarmo ise.

Esimesel päeval saavutas spordiklubi Reval-Sport tõstja Karl-Michael Valk juunioride arvestuses 3. koha kehakaalus kuni 83 kilogrammi. Tulemus 180 kilogrammi on ka mehe uus isiklik rekord. "Täna oli kang kerge, oleks ehk 5-10 kilogrammi rohkemgi suutnud. Aga isiklik rekord ja medal — olen väga rahul!" kommenteeris Karl-Michael Valk võistluspäeval.