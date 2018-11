DELFI TÜRKMENISTANIS | Seekordne tõstmise MM jätab ka olümpiamängud häbisse

“Eelmisel aastal oli juba USA-s jutuks, et Ashgabatis tuleb tõneäoliselt korralduselt parem MM kui Anaheimis. Nüüd võib öelda, et nii uhkes keskkonnas ei olegi tõstmisvõistlusel varem olnud. Rio olümpial oli ka ju nõrgem,“ tunnistas Mart Seimi treenerist isa Alar Seim. “Näha on, et tegemist on riiklikult tähtsa üritusega. Midagi üle jala ei tehta ja juhuse hooleks ei jäeta.“

Ashgabati olümpiaküla. Foto: Madis Kalvet