DELFI TÜRKMENISTANIS | MM-il ülivõimas olnud armeenlane röövib Tokyo olümpiaks Mart Seimilt ühe konkurendi

21-aastane Martirosjan võitis Rio olümpial veel hõbemedali, kuid nüüd on ta kuni 109 kg kaaluvate meeste seas suveräänne valitseja. Ashgabatis rebis mees 195 kg ning tõukas 240 kg. Kogusummaks oli 435 kg. Eelmisel MM-il oleks see summa andnud ka üliraskekaallaste seas koguni seitsmenda koha. Ashgabatis oli Martirosjani ülekaal nii võimas, et tõukamise viimasest katsest ta üldse loobus. Hõbemedali võitis 419 kg hiinlane Yang Zhe ja pronksi 403 kg poolakas Arkadiusz Michalski.

Kuna Armeenia saab Tokyos välja panna ainult ühe sportlase, siis on selge, et kindlat kullasoosikut Martirosjani eelistatakse Minasjanile.

Lisaks tohib iga riik ühes kaalukategoorias välja panna ainult ühe sportlase. Nii on selge, et Tokyo olümpiat peab kõrvalt vaatama ka Rio pronksimees Irakli Turmanidze. Turmanidze ei läbi valiksõela, kuna üliraskekaalu valitsejaks on tema meeskonnakaaslane Lasha Talakhadze. Kindlasti läheb Talakhadze Tokyosse enda Rio kulda kaitsma ja nii jääbki Turmanidze koju.

Ühe koondise piiratud arvu kohtade ja dopingupattude tõttu on tõenäoline, et Tokyo olümpial ei pane üliraskekaalus meest välja ka Venemaa, kelle selle kaalukategooria suurim täht Ruslan Albegov ei ole kindel medalisoosik. Venelastel on kergemates kaaludes suuremaid edulootusi.

Kolm perioodi

Kui lõpliku nimekirja koostamiseni on veel aega, siis Ashgabati MM-iga läks esimene valiktsükkel lahti. Kokku on kvalifitseerumine jagatud kolme perioodi (1. november 2018 – 30. aprill 2019; 1. mai 2019 – 31. oktoober 2019, 1. november 2019 – 30. aprill 2020).

Iga sportlane peab ühe perioodi jooksul võistlema vähemalt korra. Kokku on vaja võistelda kuus korda. Lõpuks läheb kirja iga perioodi parim resultaat ja lisaks kõikide perioodide peale paremuselt järgmine.

Igal võistlusel on seejuures veel oma koefitsient, millega tulemus hiljem läbi korrutatakse. MM-il ja EM-il on koefitsient on 1,1. IWF- korraldatavate jõuproovide koefitsient on 1,05 ning kodumaistel võistlustel 1,0. Seega on tiitlivõistluste tulemused lõpuks otsustava tähtsusega.