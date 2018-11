DELFI TÜRKMENISTANIS | Mart Seimi konkurendid hakkavad hullu panema. Kas kohalik mees üllatab?

Kui venelane Ruslan Albegov lasi 5 kg alla ja jättis sarnaselt Mart Seimile algraskuseks 440 kg, siis Gor Minasjan, Rustam Djangabajev ja Hojamuhammet Toitšijev lisasid tunduvalt raskust juurde.

Kui Minasjani ja Djangabajevit võibki pidada suurimateks medalisoosikuteks suurfavoriidi Lasha Talakhadze järel, siis üllatuslikult kõva avalduse on teinud kohalik mees Toitšijev.

26-aastane Toitšijev on maailmameistrivõistlustel olnud kahel juhul üheksas. Rio olümpiamängudel sai ta rebimises aga nulli. Nüüdsel kodusel võistlusel on mees algraskuseks pannud 441 kg ja selle näitajaga on ta ülesandmislehel neljas.

“Kõikidel siinsetel reklaamidel on Toitsijev peal. Ta peab olema A-grupis. Pigem peaks ta olema 430 kg mees,“ leidis Mart Seimi treenerist isa Alar Seim.

Suurima soosikuna asub starti kolmekordne Euroopa meister, kahekordne maailmameister ja Rio olümpiavõitja Lasha Talakhadze, kes pidi olema hirmsas hoos. Väidetavalt on mees kehakaalus veelgi juurde võtnud ning oodata võib rekordilisi tõsteid.

Meeste üliraskekaal