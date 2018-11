DELFI TÜRKMENISTANIS | Mart Seimi isiklik rekord on võistluse eel uueks maailmarekordiks seatud tulemusest parem

Siiski otsustati, et mitte kõik võidunumbrid ei ole automaatselt uued maailmarekordid. Nii on Rahvusvahelise Tõsteliidu poolt ette seatud ka standardid. Kui tulemus on antud standardist parem, siis saab see kirja minna maailmarekordina.

Meeste üliraskekaalus (+109 kg, varasemalt +105 kg) läheb rebimises tulemus maailmarekordina kirja, kui tablool säravad numbrid on üle 210 kg. Tõukamises peab näit olema vähemalt üle 250 kg ja kogusummas 453 kg.

Kui silmitseda nimetatud kolme numbrit, siis võib rõõmsalt tõdeda, et tõukamises on Mart Seimi isiklik tippmark maailmarekordiks määratud standadrist kõrgem. Eelmisel aastal Anaheimis peetud MM-il tõukas Seim 253 kg, mis andis ala valitseja Lasha Talakhadze järel väikese hõbemedali.

Tegemist on seni ka ainsa korraga, kus Seim on kohtunike arvamuse kohaselt reeglitepäraselt üles saanud vähemalt veerand tonni kaaluva kangi. Anaheimi MM-il tõukamise teine katse 251 kg peal luhtus. 2016. aasta Rio olümpial oli kangil nii 250 kui ka 255 kg, kuid tabelisse läksid mõlemad kirja ebaõnnestunud katsetena.

Rebimises on Seimi rekordiks 191 kg. Kogusummas aga 444 kg.

Kuni 105 kg kaaluvate meeste konkurentsis jäid maailmarekorditeks 477 kg kogusummas (Lasha Talakhadze), 263 kg tõukamises (Hossein Rezazadeh) ja 220 kg rebimises (Lasha Talakhadze).