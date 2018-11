DELFI TÜRKMENISTANIS | Mart Seim: homme ma tõenäoliselt enam kõndida ei taha

Ashgabati jõuproov oli esimene, kus jagati punkte 2020. aasta Tokyo olümpiale pääsemiseks ning esmatähtis ehk head punktid saadi Türkmenistanist kirja.

“Kokkuvõttes pronksmedali andnud 447 kg oli tegelikult kehas olemas. Olen terve aasta jooksul saanud väga hea põhja alla. Põhiteema on aga selg, mis ei hoidnud õiget pinget ära,“ selgitas Seim.

“Rebimises ma ei tundnud, et kang oleks raske olnud. Tõukamises pidin minema kindla peale, et mitte nulli saada. Seejärel läksin juba tulemust püüdma.“

Seim tunnistas, et olukorda arvestades on ta kuuenda kohaga rahul, kuid varasema medalimehena ei saa ta sellega ikkagi lõpuni leppida. Praeguses olukorras sai kehast välja võetud maksimum. Tehtud pingutus jõuab kehale kohale alles alates homsest.

“Tõukamises ei olnud mõtet vahepealseid katseid teha (Seim tegi avakatse 235 kg peal ja järgmise 251 kg peal), kuna koormus on seljale ikka sama. Pärast võistlust on järgmised päevad tavaliselt sellised, kus on peksasaanu tunne. Homme on tõenäoliselt natuke rohkem selline seis. Arvan, et homme väga kõndida ei taha,“ tõdes ta hotelli poole sammudes.

Järjekordse kuldmedali võitis Ashgabatis aga grusiin Lasha Talakhadze, kes sai kogusummana kokku 474 kg. Rebimise tulemuseks oli tal 217 kg ja tõukamises 257 kg. Kõik nimetatud resultaadid on nüüdsest ka maailmarekordid.

Hõbemedali võitis 450 kg armeenlane Gor Minasjan ja pronksi 447 kg usbekk Rustam Djangabajev.