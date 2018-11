20-aastane lätlanna võitis tõstmise MM-il medali

Koha rebis 103 kg ja tõukas 124 kg. Koondsumma 227 kg andis talle pronksmedali. Kolmas oli Koha ka rebimise arvestuses.

Lätlanna võitis MM-pronksi ka aasta aega tagasi Houstonis. Tänavu kevadel Bukarestis krooniti ta Euroopa meistriks.

Kuldmedali sai kuni 59 kg kaaluvate naiste konkurentsis Taipei esindaja Kuo Hsing-chun 237 kg. Hõbemedali võitis 231 kg hiinlanna Chen Guiming.

Kuldmedalite arvestuses on seni kõige edukamaks riigiks olnud Tai kolme kuldmedaliga. Kõige rohkem medaleid on aga kogunud MM-il Hiina, kelle sportlastel on kokku 10 autasu.

Ashgabati MM-il on oma medali kätte saanud ka korraldaja Türkmenistan, kelle sportlane Yulduz Jumabayewa võitis kuni 45 kg kaaluvate naiste seas hõbemedali.

Eesti ainus esindaja Mart Seim on MM-il meeste üliraskekaalus võistlustules 10. novembril.