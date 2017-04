Võimlemisliit saab neljapäeval uue presidendi

Eesti Võimlemisliidu üldkoosolekul valivad liikmesklubid uue presidendi ning juhatuse liikmed. Sügisel taandunud Laine Randjärve asemele on presidendiks kandideerimas Audentese Spordiklubi juht ja Tallinna Spordiliidu esimees Peeter Tishler.

Valimistele eelneb 2016. aasta tegevuste kokkuvõte, majandusaasta aruande ja 2017. aasta eelarve kinnitamine.

Pärast Mall Kalve lahkumist ning Laine Randjärve tagasiastumist on EEVL juhatuses vabad kuni kolm kohta, millele kandideerivad Olga Gogoladze, Sigrid Pedoson, Kai Esna, Margit Saidla ja Ann Anton.

Valimised toimuvad Audentese kooli aulas neljapäeval, 6. aprillil kell 11.00-14.00.

EEVLil on 30.03.2017 seisuga 61 liikmeklubi, viimaseks lisandujaks on Eesti Spordiselts Kalev, mille tegevjuht Aleksander Tammert esitas taotluse sõnadega: "Peale 115 aastat pingsat kaalumist on ESS Kalev lõpuks otsustanud esitada avalduse EEVL liikmeks saamiseks."