VIDEO | Eesti sportlased astuvad valget kaarti näidates üles koolikiusamise vastu

Samuti kutsuvad paljud teised Eesti sportlased ja spordiinimesed valget kaarti näidates üles koolikiusamist märkama ja sekkuma. Postitusi saab päeva jooksul Facebookist ja Instagramist otsida hashtagidega: #äralasekiusata #WhiteCard #terveeestieest. Nende hashtagidega on oodatud koolikiusamisele valget kaart näitama kõik, kes tahavad koolikiusamise vastu üles astuda.

6. aprilli tähistamise algatasid Rahvusvahelise Olümpiakomitee ja ÜRO nime all International Day of Sport for Development and Peace, Eestis tähistatakse seda EOK eestvedamisel 2017. aastast valge kaardi päeva nime all. See päev on pühendatud spordi võimele muuta ühiskonda paremaks – sport suudab inimesi ühendada, dialoogi arendada ning mõistmist ja hoolivust luua.

Päeva sümboliks on valge kaart - kui punane kaart tuleb spordis välja tõsise rikkumise eest, siis 6. aprillil näitavad spordiinimesed üle maailma valget kaarti, mis sümboliseerib tolerantsust, hoolimist ja positiivsust.

Eestis näitavad sportlased valget kaarti koolikiusamisele. Kiusamine on Eesti noorte jaoks suur probleem – erinevate uuringute andmetel kogeb kooliaasta jooksul kiusamist keskmiselt viiendik Eesti kooliõpilastest, nooremate laste seas lausa iga neljas. Praxise 2012. aasta uuringu järgi on ligi pooled õpilastest oma koolielu jooksul kiusamist kogenud ja 7% kogeb kiusamist pidevalt. Valge kaardi päeval tahame öelda neile, kes kiusamist pealt näevad, et palun sekkuge - just pealtnägijate reaktsioonidest sõltub kõige enam, kas kiusamine jätkub, võimendub või lõppeb. Igaüks meist saab kiusamist peatada!

EOK nõuandvaks partneriks valge kaardi päeva projektis on Sihtasutus Kiusamisvaba Kool, mille tegevjuht Triin Toomesaar avaldas heameelt, et just kõrvalseisjate sekkumise vajalikkusele aina enam tähelepanu pööratakse. „See on kiusamist uurinud teadlaste hinnangul oluline tegur kiusamise vähendamiseks ja peatamiseks, mistõttu Eesti sportlaste soov sekkumissõnumit levitada väärib tunnustust," sõnas Toomesaar. "Loodan, et sportlaste üleskutse aitab sekkumise olulisusel ikka meeles püsida ning sel teadmisel levida üha laiemalt nii laste endi kui ka täiskasvanute seas.“