VIDEO: Audenteses jääb kõht tühjaks: 100-kilosele sportlasele pakutakse õhtusöögiks 100 grammi liha

Erki Mitman, Eesti noorte meistrivõistluste hõbe kümnevõistluses ja kettaheites, on Selveris „palverännakul”. Täna läheb kaubaks vorst.

Selleks et kõht täis süüa, peavad Audentese spordigümnasistid käima kõrval asuvast Selverist süüa ostmas.

Nõukogude ajal juhtus, et ehitati valmis ilus maja, ainult et väike detail jäi puudu: segusse ei lisatud tsementi. Tagajärg oli aimatav. Just nõukogulikul moel üritatakse Audenteses kasvatada noori sportlasi – elada ja treenida saab heades tingimustes, aga korralikult süüa mitte. Sellega lõhutakse kogu eelnev ehitustöö.