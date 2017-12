Venemaa võib ikkagi olümpiat boikoteerida

Venemaa teeb järgmisel nädalal lõpliku otsuse, kas nende sportlased osalevad 2018. aasta PyeongChangi olümpial või mitte.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teatas, et Venemaa Spordiföderatsioon kohtub sportlastega 12. detsembril ja siis tehakse olümpia kohta ka lõppotsus.

ROK määras teatavasti Venemaa koondisele olümpiakeelu, kuid lubab Vene sportlased, kes oma dopingupuhtust tõestavad, Lõuna-Koreasse neutraalsete atleetidena.

Kuigi Venemaa president Vladimir Putin on kinnitanud, et venelased ei kavatse hoolimata ROKi otsusest olümpiat boikoteerida, on see võimalus endiselt õhus, kirjutab BBC Sport.

"Ilma igasuguse kahtluseta ei tee me sportlastele takistusi," sõnas Putin eile portaalile R-Sport. "Me ei keela oma sportlastel olümpial osalemist, kui nad seda teha tahavad."

Just sportlased ise koos spordiföderatsiooniga võivad ikkagi otsustada boikoteerimise kasuks.

ROKi presidendi Thomas Bachi sõnul on nende poolt kaalumisel variant, mis lubaks venelastel oma olümpiariietele kirjutada "OAR"-i (Olümpiasportlane Venemaalt) asemel "RUSSIA" (Venemaa). Lisaks on võimalik, et Venemaa sportlased saavad olümpia lõputseremoonial marssida olümpialipu asemel Venemaa trikoloori all.