Venemaa dopingupatud võidakse lunastada

Maailma dopinguvastase agentuuri (WADA) täitevkomitee koguneb täna Seišellidel, et hääletada Venemaa dopinguvastase organisatsooni RUSADA liikmelisuse taastamise poolt või vastu. Rahvusvahelise dopinguvastase kogukonna pahameel on suur, sest WADA sõltumatu vastavuskontrollikomisjon (CRC) on soovitanud juhtorganil venelaste keeld tühistada. Komisjoni vastav otsus avaldati 14. septembril peamajja saadetud kirjas, kuigi alles mõni kuu tagasi oli sama üksus kindel, et seda hääletust pole veel mõtet korraldada.

WADA polekski ehk eelseisva istungi eel ühtegi piuksu teinud, kui ajakirjandusse poleks eelmisel nädalal lekkinud CRC varasem kirjavahetus WADA juhtidega, millest võis välja lugeda, et Venemaa liikmelisust ei saa veel ennistada, sest mullu augustis paika pandud kriteeriumite nimekirja pole täielikult järgitud. Puudujäägid olevat veel kahes punktis: esiteks pole Venemaa avalikult tunnistanud McLareni raportis paljastatud riikliku dopingusüsteemi olemasolu ja teiseks pole WADA ekspertidele tagatud ligipääsu Moskva antidopingulabori proovidele ja andmebaasile.