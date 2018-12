Vehklemistreener Nelis-Naukase üleskutse: Kanter EOK presidendiks!

"Üleskutse - valime Gerd Kanteri EOK uueks presidendiks - inimene, kes ise on olnud tippsportlane väga kõrgel tasemel. EOK peaks siiski olema Eesti tippsportdi esindaja. Las rahvaspordi ja koolispordiga tegeleb Haridusministeerium ja muud instantsid," kirjutas Nelis-Naukas.

"Minu elus on ka väga palju esoteerikat, kuid paraku tippspordiga ta väga palju ei haaku," vihjas Nelis-Naukas Urmas Sõõrumaa sobimatusele Eesti olümpiakomitee presidendikohal.

"Lugege tippsportlaste raamatuid. Maria Šarapova, Andre Agassi, Cristiano Ronaldo, Kaia Kanepi jt - seal on tihe konkurents ja olelusvõitlus paraku. Seda teab meil Gerd Kanter. Rahvas, tehke häält," lisas vehlemistreener.

Kanter on sel aastal ise öelnud, et EOK presidendi koht teda hetkel ei paeluks. "2016. aastal ma mõtlesin sellele. Nüüd olen aga olukorda rohkem jälginud ning kui meile luuakse Team Estonia, oleks seal näiteks spordidirektori töö palju suurem väljakutse. EOK presidendi ametikoht ei ole päris selline, mis mind tõmbaks. Mulle meeldiks olla rohkem asja juures. See ei välista aga seda, et praegune president ei võiks olla aktiivsem," ütles kettaheitja pärast augustikuise Berliini EM-i viienda koha saamist.

Kanter on praegu EOK sportlaskomisjoni esimees. Mullu oktoobris valiti ta ka Euroopa olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juhiks.