Valitsus kiitis heaks spordikohtunike kulude maksuvaba hüvitamise

Valitsus kiitis täna, 2. novembril heaks Kultuuriministeeriumi ettepaneku muuta spordiseadust ja tulumaksuseadust. Spordiorganisatsioonid saavad edaspidi vabatahtlikult spordivõistlustel tegutsevale kohtunikule maksta hüvitist kuni 20 eurot päevas ja kuni 1040 eurot aastas maksuvabalt.

Kultuuriminister Indrek Saar ütles pressiteates, et muudatusega luuakse täiendav lahendus ennekõike harrastusspordi tasemel tegutsevate kohtunike kulude hüvitamiseks. „Uue süsteemiga loome spordiorganisatsioonidele ja spordikooli pidajatele seadusliku aluse hüvitada spordivõistlustel vabatahtlikult tegutsevale spordikohtunikule kulud kuni 1040 euro ulatuses aastas maksuvabalt. Muudatus teeb spordi rahastamise selgemaks, läbipaistvamaks ning vähendab bürokraatiat,“ kinnitas minister.

Kultuuriministeerium koostöös spordiorganisatsioonidega selgitas välja, et vabatahtlikult tegutseva spordikohtuniku kulud on ligikaudu 1040 eurot aastas, mis hõlmab endas kulutusi kohtuniku litsentsi taotlemisele ja uuendamisele, vormiriietusele, töövahenditele ning logistikale. Koostöös Rahandusministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti ning Eesti Olümpiakomiteega lepiti kokku, et aastase hüvitise summa lähtub sellest uuringust. Samuti lepiti kokku, et päeva piirmääraks on 20 eurot ning maksuvaba hüvitamise võimalus on spordialaliidus atesteeritud kohtunikele ja alla 20-aastastele noortele.

„Noorte puhul ei ole atesteerimise nõuet, sest nende kohtunikuna tegutsemise eesmärk on tutvustada spordikohtuniku tegevust enne kohtuniku litsentsi taotlemist ja kindlustada spordikohtunikud nii saavutusspordi kui ka harrastusspordi võistlustel,“ selgitas Saar.

Vabariigi Valitsus annab seaduse eelnõu Riigikogule üle 6. novembril. Plaanide kohaselt jõustub seadusemuudatus 2018. aasta 1. jaanuaril.