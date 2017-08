Vakra kritiseeris poliitikasse sukeldunud EOK presidenti

Rainer Vakra võttis sotsiaalmeedias teravalt sõna Eesti Olümpiakomitee (EOK) presidendi Urmas Sõõrumaa suhtes, kes kandideerib tänavustel kohalikel valimistel.

"Kirjutasin 2015 aastal: "Lepime nüüd kokku, et EOK juhtimine peab olema poliitikast puhas. Olümpiakomitee presidendiks kandideerides lubas Neinar Seli sporti raha juurde tuua, kuid sai hoopis kaela kohtuprotsessid, mis kahjustasid spordi mainet ja tõid kaasa paraja segaduse."," kirjutab Vakra Facebookis.

Riigikogu liige lisab, et spordiringkonnad said taas petta, kui valisid uueks juhiks mittepoliitiku Sõõrumaa. "Valiti mees, kelle trump oli, et ta pole poliitik. Nüüd on olukord muutunud. Aga spordimehena huvitab mind hoopis sisu. Kas keegi oskab mind aidata, mis nendest Sõõrumaa suurtest lubadustest tehtud on? See, mida Ta ei lubanud on tehtud :-) Kultuuriminister Indrek Saar lõpetas nö Riigikogu katuserahadega spordi toetamise ära. Kas midagi veel?" küsib Vakra ja lisab kokkuvõtte Sõõrumaa lubadustest:

*Sõõrumaa juhtimisel ehitatakse Eesti spordile oma maja

*Eestis saab olema 150 000 spordiharrastaja asemele 400 000 harrastajat

*Ühest Sõõrumaa juhitud ettevõttest saab EOK kuldsponsor

*Eraettevõtlusest saab EOK iga aasta vähemalt 1,3 miljonit eurot toetust

*5-6 miljonit eurot tuleb EOKle tubaka- ja alkoholiaktsiisi tõusust

*Poliitilised katuserahad jäävad alles, kuid süsteem muutub läbipaistvaks. «Sõna «katuseraha» ei ole mulle kunagi meeldinud ja minu arvates selle jagamine jätkugu.