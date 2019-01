Uskumatu avaldus: Venemaa dopinguagentuur jättis sajast tuhandest dopinguproovist teada andmata

Sel nädalal said WADA ametnikud pärast ligi kuu aja pikkust ootamist ligipääsu Moskva dopingulabori andmetele. Ligipääs andmetele oli üheks kriteeriumiks, mida RUSADA peab täitma, et olla taas WADA liige. Nimelt otsustas WADA elmise aasta 20. septembril taastada RUSADA liikmelisuse, kui teatud kriteeriumid on täidetud.

Seoses ligipääsu tagamisega saatis RUSADA juht Juri Ganus WADA-le kirja, millega soovis mõista anda, et RUSADA on valmis WADA-ga koostööd tegema. "Viimase aasta jooksul kahest RUSADA poolt läbi viidud siseuurimisest selgust, et rohkem kui 100 000 dopinguproovi on jäetud sisestamata WADA andmesüsteemi," vahendas Ria Novosti kirja sisu.

Kirjas lisatakse, et dopinguproovide sisestamisega andmebaasidesse saadakse peatselt valmis. Raporteerimata dopingutestid viidi läbi aastatel 2008-2015. RUSADA teatel võtsid nad 2018. aastal sportlastelt kokku 9540 proovi.

"RUSADA kavatseb 2019. aastal teha aktiivset koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, et võidelda dopingu vahendamise vastu," seisis veel kirjas.

22. jaanuaril peab WADA täitevkomitee otsustama, kas taastada RUSADA liikmelisus.