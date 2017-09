USA antidopingu juht nõuab, et venelasi ei lubataks taliolümpiale

USA antidopingu agentuuri (USADA) juht Travis Tygart nõuab, et Venemaa sportlasi ei lubataks ka järgmise aasta taliolümpiamängudele.

Teatavasti jäi Venemaa koondis suure dopinguskandaali tõttu eemale eelmise aasta Rio suveolümpiamängudelt. Nüüd teatas Tygart väljaandele Observer, et maailma antidopinguagentuur (WADA) peab rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) presidendi Thomas Bachi poliitilisele survele vastu seisma ja venelastele uue keelu määrama.

“WADA peab tegema seda, mida nad tegid enne Riot ja venelastele võistluskeelu määrama ka taliolümpiaks. Suurvõistlusele peaks pääsema vaid oma puhtust tõestanud Venemaa sportlased, kes võistleks neutraalse lipu all," sõnas Tygart.

“Kõik muud otsused tähendaks, et vangidele antakse trellide tagant pääsemiseks vabapääse ja see saadaks sportlastele kohutava sõnumi: võitmiseks on vaja petta ja see kõik on okei."

WADA täitevkomitee koosoleks toimub täna Pariisis. Organisatsiooni president Craig Reedie kinnitas, et eelseisva taliolümpia teema on nende jaoks prioriteet, kuid samas ei aitavat üleüldine võistluskeeld Venemaa probleeme lahendada.