Täiesti ootamatu vägikaikavedu. Kas Eesti olümpiakomitee kaebab EKRE kohtusse?

Olümpiakomitee läkitas EKRE-le eelmisel nädalal kirja, mis juhib tähelepanu sellele, et valimiskampaanias kasutatakse nende poolt registreeritud tunnuslauset.

"Lugupeetud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Televisioonist on jäänud silma teie partei reklaamid, kus kasutatakse hüüdlauset "Terve Eesti eest". Käesolevaga anname teada, et antud hüüdlause on, vastavalt kaubamärgiseaduse alustel, Eesti Olümpiakomitee omand.

Palume antud hüüdlauset enam mitte kasutada oma reklaamides ja teavitustest."

Vastust EOK selle kirjale saanud ei ole. "Siiani pole reageeritud, saadan aga homme uuesti ja seekord siis sanktsiooni nimetamisega, näiteks kohtu poole pöördumine meie õiguste kaitseks," lubas EOK peasekretär Siim Sukles.

EKRE Riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme selgitas Eesti Päevalehele ja Delfile olukorda nii:

"Meie erakonna loosung neil valimistel on "Eesti eest!" ning seda kombineeritakse erinevate täiendustega, näiteks "Jõuka Eesti eest” või "Eesti iseseisvuse eest!". Oma tervishoiuteemalisi seisukohti oleme reklaaminud ka loosungiga "Terve Eesti eest!"

Üldiselt tegeleb ülepolitiseeritud olümpiakomitee valimiseelse pseudotamisega. Keelt ei saa autoriõiguse mõttes kellegi omaks kuulutada, siin puudub vähimgi juriidiline kaasus. Küllap nad teavad seda isegi ja seda ähvardust tuleb võtta valimiseelse infomürana. Me ei kavatse midagi oma kampaanias muuta."