Spordi arengustrateegiat tutvustanud kultuuriminister soovitas eeskuju võtta Aadu Mustast

Aadu Must

Kultuuriminister Indrek Saar tutvustas täna Riigikogule spordivaldkonna arengustrateegia „Spordipoliitika põhialused aastani 2030“ aastaaruannet ning pidas spordivaldkonna arengut ja tulevikusuundi käsitleva kõne.

"Liikumisharrastus ei eelda tingimata seda, et peab ostma uued spordiriided, leidma sobiva trenniaja ja leidma 9, 11 või 21 sõpra. Liikumisharrastus tähendab lihtsalt rohkem liikumist. Tuleb näiteks otsustada, et auto asemel sõidan tööle jalgrattaga. Paari bussipeatuse pikkuse vahemaa läbimiseks ei kasuta ühistransporti, vaid kõnnin. Või kõnnin iga päev vähemalt 10 000 sammu nagu Aadu Must," rääkis kultuuriminister Riigikogu ees.

Ministri kõne on nüüd avalikult kättesaadav ka Kultuuriministeeriumi veebilehelt SIIT.