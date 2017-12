Sovetski Sport: Venemaa sportlased lubatakse olümpiale neutraalse lipu all

Venemaa koondis Sotši olümpia avamisel AFP

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) on teinud põhimõttelise otsuse, et Venemaa sportlased lubatakse järgmisel aastal PyeongChangis toimuvale taliolümpiale, kuid neil tuleb võistelda neutraalse lipu all.