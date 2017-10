Sõle spordikeskus Põhja-Tallinnas avab täna uksed

Täna kell 15 avatakse pidulikult Põhja-Tallinnas multifunktsionaalne Sõle spordikeskus (Sõle 40a).

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart märkis, et uus spordikeskus on mõeldud nii tipp- kui ka rahvasportlastele. „Uue spordikeskusega paranevad sportimis- ja vaba aja võimalused eeskätt Põhja-Tallinna elanikele, kuid arvestades spordikeskuse head asukohta, siis pakub uus ja kaasaegne spordikeskus kindlasti suurepärast võimalust sportimiseks kõigile linlastele,“ nentis Kõlvart. „Linna eesmärgiks on olnud tagada head võimalused sportimiseks igas linnaosas, nii on Lasnamäele kerkinud kaasaegne spordihall ja jäähall ning kesklinnas avasime renoveeritud Kalevi spordihalli. Lisaks on head võimalused tervisespordi harrastamiseks värskes õhus – terviserajad pakuvad võimalust tegeleda nii suusatamise, ratta-, jooksu-, käimise- jm harrastuspordiga. Ühtlasi rajab linn juba lähiajal kolme linnaossa uued spordipargid.“

Põhja-Tallinna vanema Raimond Kaljulaidi sõnul on Sõle uus spordikeskus üks kolmest kõige olulisemast projektist, mis sel aastal valmib, trammiteede remondi ja Stroomi ranna ning Kopli pargi rekonstrueerimise kõrval. „Päris kindlasti on see paljude põhjatallinlaste jaoks oodatuim sündmus sel sügisel. Eriti ujula avamine. Järgmiseks sarnaseks suur-projektiks saab Põhja-Tallinnasse uue polikliiniku ehitus,“ tõdes Kaljulaid.

Avatavas spordikeskuses on nii pallimängude saal, vehklemissaal, ujula, võitluskunstide saal kui ka jõusaal. Väljakute mõõtmed on sellised, et mängida saab kõiki populaarseid pallimänge, eeskätt korvpalli ja võrkpalli, aga ka saalihokit. Tähtsateks võistlusteks saab väljaku äärde paigutada ka 133 kohaga tribüüni. Avatavas spordikeskuses saavad eraldi saali vehklejad, kus on üheksa spetsiaalkattega rada.

Keskuse ujulas on kaheksa 25-meetrist rada ja pealtvaatajatele 200 kohaga tribüün. Ujula juurde kuulub suur lastebassein, mis sobib hästi ujumise õpetamiseks ja lasteaedade ujumistundideks. Koolide ujumistundidele mõeldes on bassein varustatud ka spetsiaalsete ääretorudega.

Judo ja maadluse saal kaetakse spetsiaalsete mattidega. Kolmandal korrusel on eraldi saal taekwondo ja võitluskunstide jaoks.

Mullu valmis keskuse juures ka täismõõtmetes FIFA Star2 rahvusvahelistele normidele vastav kunstmurukattega jalgpalliväljak, millel on 385 kohaga tribüün. Väljaku saab katta täispuhutava halliga, et treenida igal aastaajal ja iga ilmaga. Vutiväljakule lisanduvad ka välikorvpalliväljak ja välijõusaal.

Sõle spordikeskuse detailplaneering algatati aastal 2003, kehtestati 2009 ning projekti ideekonkurss korraldati 2012. aastal. Projekti arhitektid on arhitektuuribüroost Kadarik ja Tüür Arhitektid OÜ. Ehitaja leidmiseks korraldatud riigihanke võitis 6,8 miljoni euroga Nordlin Ehitus OÜ ja Astlanda Ehitus OÜ ühispakkumine. Koos sisustusega läks spordikompleks maksma 8,5 miljonit eurot.