Seitsmendat kuud rase olümpiavõitja pidi dopinguproovi andma

Šveitsi väljaande Blick andmetel külastasid dopingukütid Spirig Hugi tema kodus viimati üleeile hilisõhtul pärast kella kümmet. 35-aastane Londoni olümpiavõitja oli sel hetkel koos oma kolmeaastase poja ja abikaasaga.

Blicki korraldatud küsitlusel vastas 57% inimestest, et rasedaid sportlasi ei peaks testima, samas kui 43% leidis, et dopingukontroll ei tohi tippspordis teha ühtegi erandit.

Drug testing from @antidoping_ch today for the second time now during my pregnancy. Visiting after 10pm. seriously??

— Nicola Spirig (@NicolaSpirig) March 28, 2017