Saagale ei näi lõppu tulevat | WADA mustas nimekirjas on 300 Venemaa sportlast

WADA peakorter Montrealis AFP

Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) saatis rahvusvahelistele spordialaliitudele ametliku pöördumise, milles öeldakse, et WADA mustas nimekirjas on jätkuvalt 300 Venemaa tegevsportlast, vahendab väljaanne Inside the Games.