Roy Hodgson ja teised tuntud nimed esinevad täna Tallinnas konverentsil

Täna algab Tallinnas kahepäevane rahvusvaheline konverents “Treenerite roll ühiskonnas. Lisades väärtust inimeste ellu”. Kõne all on nii treenerite staatus kui vastutus, arutletakse, kas treenerite ettevalmistus vastab tänapäeva ühiskonna vajadustele ning mida saavad teha Euroopa Liidu liikmesriigid, et aidata treeneritel oma muutuvat rolli paremini täita. Konverentsil astuvad üles Roy Hodgson, Sergio Lara Bercial ja mitmed teised selle teema asjatundjad üle maailma.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on Eestis treenerite teemat aktiivselt arendatud ligi tosin aastat ning suuresti just tänu saavutatud edusammudele on see valitud Eesti eesistumise prioriteetseks teemaks spordivaldkonnas. Saar selgitas, et eesistujana soovib Eesti esile tõsta sporditreenerite tegevuse laia ühiskondlikku mõju ja rõhutada, et treenerite rollile avarama pilguga vaatamine avab muuhulgas ka uusi võimalusi mitmete kitsaskohtade leevendamiseks ühiskonnas. „Treenerite nägemine pelgalt sportimise juhendajate asemel laiemalt – ausa mängu põhimõtete ja eluks vajalike oskuste õpetajatena, liikumisharjumuste kujundajatena ning ühiskonna sidustajatena – on nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu tasandil aktuaalne,“ ütles Saar. Ta lisas, et konverents annab hea võimaluse algatada spordivaldkonnas laiemat arutelu ja pakub vajalikku tagasisidet, et eesistumise lõpuks jõuda üldiste kokkulepeteni Euroopa Liidu tasandil.

Konverentsil arutatakse nii saavutus- kui harrastusspordile orienteeritud treenerite rolli üle ühiskonnas, arvestades nende põhirolli spordis, tegevuse mõju üksikisiku ja ühiskonna tasandil ning sedagi, millist rolli mängivad selles koolitus ja kvalifikatsioonid.

Konverentsi saab vaadata veebiülekande vahendusel algusega kell 13.30 Eesti EL Nõukogu eesistumise kodulehel SIIT. Tutvu ka konverentsi programmiga SIIN.