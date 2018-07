Rodtšenkov andis tunnistusi: Venemaa riikliku dopingusüsteemi taga oli Vladimir Putin isiklikult

Venemaa dopinguskandaali võtmeisik Grigori Rodtšenkov andis eile New Yorgis oma advokaadi vahendusel tunnistusi ning tõdes muuhulgas, et riiklik dopingusüsteem oli Venemaa presidendi Vladimir Putini isiklik tellimus.

USA valitsuse poolt 1976. aastal Helsingi lepete ja muude Euroopa koostöölepete järgimiseks loodud "Helsingi komisjoni" ees esines Rodtšenkovi esindajana tema advokaat Jim Walden. Rodtšenkov ise on endiselt turvakaalutlustel salajases kohas USA-s, sest kardetakse, et Venemaa üritab teda tappa.

"Tahaksin veelkord maailma ees vabandada oma osa eest Venemaa riiklikus dopingusüsteemis," oli Rodtšenkovi avalduses. "Selle aja jooksul, mil juhtisin Moskva antidopingulaborit, tulid minu juhised Vene Föderatsiooni tipust. Putin ütles, et Venemaa peab vahendeid valimata võitma; spordiminister täitis käsu, aidates tohutult kaasa sellele, et saime oma sportlasi keelatud ainetega salaja varustada. Selle programmiga mitte kaasa minemine oleks võrdunud enesetapuga."

Rodtšenkov andis ütlusi eelnõu raames, millega tahab USA luua võimaluse legaalselt karistada spordis dopingu- ja korruptsioonikuritegusid toime pannud inimesi - täpselt nagu see on praegu võimalik muude rahvusvaheliste kurjategijatega.

"Loodan, et mu raske otsus selle kõigega välja tulla ja tõtt rääkida viib reformideni," lisas Rodtšenkov, kelle nime akt ka kandma hakkaks. "Toetan eelnõud täielikult ning mul on au, et see nimetatakse minu järgi. Tahan ka edaspidi olla positiivne jõud."