Riiklikele spordipreemiatele esitati 41 kandidaati

Kultuuriministeeriumisse laekusid tähtajaks, 10. jaanuariks 2018 ettepanekud riiklike spordi elutöö- ja aastapreemiate määramiseks. Kahele elutööpreemiale esitati 18 ning kuuele aastapreemiale 23 kandidaati.

Elutööpreemia kandidaadid on:

· Henn Põlluste – teenekas maadlustreener, aastaid on olnud Eesti maadluskoondise peatreener, Heiki Nabi treener. Esitaja Eesti Maadlusliit;

· Ivar Stukolkin – ujuja, 1980 Moskva olümpiavõitja. Esitaja Eesti Ujumisliit;

· Jaan Ahi – teenekas jäähoki ja jalgpalli treener ning arendaja, kauaaegne sporditöö korraldaja. Esitaja Eesti Jäähoki Liit;

· Jaan Tults – aerutamis- ja sõudmistreener, arutamise ja sõudmise arendaja. Esitajad Eesti Sõudeliit ja Eesti Aerutamisföderatsioon;

· Jüri Kalmus – jalgrattatreener, Erika Salumäe esimene treener, jalgrattaspordi arendaja. Esitaja Eesti Jalgratturite Liit;

· Kaarel Zilmer – teenekas suusaspordi ja liikumisharrastuse arendaja. Esitaja Eesti Suusaliit;

· Kersti Sirel – teenekas korvpallitreener, TLÜ korvpallinaiskonna treener. Esitaja Tallinna Ülikool;

· Matti Killing – teenekas sõudetreener. Esitajad Eesti Sõudeliit, Eesti SS Kalev, EMSL Jõud, Pärnu Spordiliit ja Pärnumaa Spordiliit;

· Peeter Nelis – vehklemistreener, Haapsalu vehklemiskoolkonna edasiarendaja. Esitaja Eesti Vehklemisliit;

· Raigo Kollom – ratsutaja ja ratsaspordi treener ja arendaja, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi juhatuse esimees. Esitaja Eesti Ratsaspordi Liit;

· Rein Põldme – pimedate laste kehalise kasvatuse õpetaja ja ujumistreener. Esitaja Eesti Paraolümpiakomitee, kandidatuuri toetajad Puuetega Inimeste Ujumisliit, Eesti Pimedate Spordiliit, Eesti Puuetega Inimeste Spordiliit, Tartu Emajõe Kool;

· Riho Rannikmaa – judo- ja sumotreener. Esitajad Eesti Sumoliit, Eesti Judoliit, Lääne-Virumaa Spordiliit ja Vinni vald, kandidatuuri toetaja Kaido Höövelson;

· Sulev Roosma – purjetaja ja purjespordi arendaja, Kalevi Jahtklubi arendaja, Tallinna Linnasadama peainsener. Esitaja Kalevi Jahtklubi;

· Taimu Viir – tõstesporditreener ja -kohtunik, tõstespordi arendaja ja spordiajaloolane. Esitajad Eesti Tõstespordi Liit ja Spordiajaloo Klubi Alfred;

· Toomas Merila – odavisketreener. Esitaja Eesti Kergejõustikuliit;

· Tõnu Pääsuke – laskesuusataja ja laskesuusatamistreener, laskesuusatamise arendaja. Esitaja Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon, kandidatuuri toetajad Kaija Parve-Helinurm, Marten Kaldvee, Eveli Saue;

· Uno Aava – autosportlane, insener ja autospordi arendaja ning mootorispordi ajaloo koguja. Esitaja Eesti Autospordi Liit, kandidatuuri soovitaja Raido Rüütel;

· Õnne Pollisinski – allveespordi treener ja allveespordi arendaja, puuetega inimeste sporditegevuse arendaja. Esitaja Eesti Allveeliit, kandidatuuri toetajad Eesti Paraolümpiakomitee, Downi Sündroomi Ühing MTÜ ja Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaiguste Selts.

Riiklik spordi elutööpreemia määratakse isikule, kelle aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ning kelle elutöö on olnud eeskujuks noorele põlvkonnale. Kummagi elutööpreemia suurus on 40 000 eurot.

Aastapreemia kandidaadid 2017. aasta tulemuste eest on:

· Ahto Raska – maadlustreener, maadleja Epp Mäe treener. Epp Mäe saavutas 2017. aastal naistemaadluses –75 kg EM-il 3. koha ja MM-il 5. koha. Esitaja Eesti Maadlusliit;

· Epp Mäe – maadleja, saavutas 2017. aastal naistemaadluses –75 kg EM-il 3. koha ja MM-il 5. koha. Esitaja Eesti Maadlusliit;

· Heiki Nabi – maadleja, saavutas 2017. aastal kreeka-rooma maadluses kehakaalus –130 kg MM-il 2. Koha. Esitaja Eesti Maadlusliit;

· Helen Link – Eesti Ujumisliidu „Õpime ujuma“ projektijuht, ujumise algõpetuse kooliprogrammi arendamise eest 2017. aastal. Esitaja Eesti Ujumisliit;

· Janek Õiglane – kergejõustiklane, 10-võistleja, saavutas 2017. aastal 10-ne võistluses MM-il 4. koha. Esitaja Eesti Kergejõustikuliit;

· Julia Beljajeva – vehkleja, Eesti parim naissportlane 2017, saavutas 2017. aastal MM-il 1. koha Eesti epeenaiskonna koosseisus, MM-il ind. 3. koha, EM-il ind 3. koha, MK-sarjas 2016/2017 2. koha ja oli aasta kokkuvõttes maailma edetabeli liider. Esitaja Eesti Vehklemisliit;

· Keio Kuhi – Eesti Korvpalliliidu peasekretär, tulemusliku tegevuse eest FIBA U18 Euroopa Meistrivõistluste noormeeste B-Divisjoni finaalturniiri korraldamisel Tallinnas 28.07.- 06.08.2017. Esitaja Eesti Korvpalliliit;

· Kelly Sildaru – vigursuusataja, Eesti parim noorsportlane 2017, saavutas 2017. aastal juunioride MM-il pargisõidus 1. koha ja rennisõidus 1. koha. Esitaja Eesti Suusaliit;

· Ott Tänak ja Martin Järveoja – rallipaar, saavutasid 2017. aastal kaks MM etapivõitu ja saavutasid MM üldarvestuses 3. koha. Esitaja Eesti Autospordi Liit;

· Irina Embrich, Erika Kirpu, Julia Beljajeva, Kristina Kuusk – Eesti epeenaiskond, Eesti parim võistkond 2017, kes saavutas 2017. aastal MM-il 1. koha. Esitaja Eesti Vehklemisliit;

· Kaido Kaaberma, Anatoli Jasnov, Natalja Kotova, Viktor Kirpu ja Peeter Nelis – epeenaiskonna treenerid, tulemusliku töö eest Eesti kuldse epeenaiskonna ettevalmistamisel 2017. aasta vehklemise MM-iks. Esitaja Eesti Vehklemisliit;

· Mario Kalmre ja Risto Kalmre – üritusteseeria Simple Session asutajad ja peakorraldajad juba 18 aastat. 2017. aastal laiendati Simple Sessioni üritust Riiga. Esitaja Eesti Linnaratturite Liit;

· Kaur Kuslap, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo – sõudjad, Eesti paarisaeruline neljapaadi meeskond, kes saavutasid 2017. aastal sõudmise MM-il 3. koha. Esitaja Eesti Sõudeliit;

· Mattias Reinaas, Stefan Arand ja Erko Aabrams – Eesti veemoto koondise liikmed, kõrged tulemused maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt. Esitaja Eesti Veemoto Liit;

· Markus Puusepp – Eestis toimunud orienteerumise MM peakorraldaja, kes oli 2017. aastal Eestis toimunud orienteerumise MM võistluste peakorraldaja. Esitaja Eesti Orienteerumisliit;

· Matti Killing – sõudetreener, 2017. aastal sõudmise MM-il 3. koha saavutanud Eesti paarisaerulise neljapaadi treener. Esitaja Eesti Sõudeliit;

· Natalja Kotova – vehklemistreener, vehkleja Julia Beljajeva treener. Esitajad Eesti Sõudeliit ja Tartu Linnavalitsus;

· Nikolai Novosjolov – vehkleja, saavutas 2017. aastal EM-il 3. koha, MM-il 2. koha ja MK-sarjas 2016/2017 3. koha. Esitaja Eesti Vehklemisliit.

· Peeter Olesk – laskur, saavutas 2017. aastal EM-il olümpiakiirlaskmise harjutuses 2. koha ja täiskaliibrilise püstoli harjutuses 3. koha. Eesitaja Eesti Laskurliit;

· Raul Reiter – võrkpalli noortetreener, kelle töö tulemus kajastub otseselt Eesti meeste võrkpallikoondise 2017. aastal FIVB Maailmaliiga 3. tugevusgrupi võidus. Esitaja Eesti Vehklemisliit;

· Sven Andresoo – kergejõustikutreener, 2017. aastal MM-il 10-võistluses 4. koha saavutanud Janek Õiglase treener. Esitaja Eesti Kergejõustikuliit;

· Tõnis Sildaru – Kelly Sildaru treener, freestyle suusatamise juunioride koondise treener. Esitaja Eesti Suusaliit;

· Veljo Lamp – Tartu Linnavalitsuse spordiametnik, 23.09.2017. aastal Tartus toimunus III Euroopa spordinädala avaürituse üldkoordineerimise eest. Esitaja Tartu Spordiliit.

Aastapreemiaid antakse välja kuus. Preemia määramisel arvestatakse sportlikke tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikkust sporditöö korraldamisel ning panust spordi propageerimisse, spordipedagoogikasse või sporditeadusesse, mis on saavutatud või avalikustatud eelmise kalendriaasta jooksul. Iga aastapreemia suurus on 9600 eurot, kollektiivi premeerimisel jaotatakse preemiasumma kollektiivi liikmete vahel võrdselt. Preemiate saajad otsustab Eesti Spordi Nõukogu ettepaneku alusel Vabariigi Valitsus.

Preemiad antakse üle 20. veebruaril Läänemaa Ühisgümnaasiumis Haapsalus.