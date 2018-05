Rainer Vakra valiti tagasi Eesti Invaspordi Liidu presidendiks

Täna valiti Eesti Invaspordi Liidu (EIL) üldkoosolekul järgnevaks neljaks aastaks uus juhatus ning liidu presidendina jätkab riigikogu liige Rainer Vakra, kes näeb invaspordi edu taga ühiskonna suuremat kaasamist.

Invaspordi Liidu peasekretär Signe Falkenbergil on Vakra jätkamise üle hea meel. “Rainer on meie jaoks oluline inimene, tal on energia, tahtmine ja suutlikkus valdkonna eest seista. Ta teab, mis on sport ja on enda jaoks selgeks teinud, mis on puuetega inimeste sport. Tänane ühiskond pakub liikumisraskusega inimesele mitmekesiseid võimalusi elada täisväärtuslikku elu, olgu selleks terviseliikumine või tippsport, see on paljuski valikute ja teadlikkuse küsimus ning meie jaoks on oluline, et invaspordi liidu president neid sõnumeid endas kannaks,” tõi Signe Falkenberg välja Vakra tugevusi.

Viimased neli aastat invaspordi eest kõnelenud liidu president ja riigikogulane Rainer Vakra peab oluliseks tutvustada ühiskonnale jätkuvalt paraspordi olulisust ning tekitama puuetega inimestes huvi spordi ja liikumisharrastuse vastu. “Tänaseks on maailmas selgeks saanud, et maailmatasemel parasport on profisport. Kas me jõuame sellega kaasas käija, sõltub paljudest asjaoludest, sealhulgas sellest, kuivõrd ühiskond ja riik tunnustavad parasporti. Neil inimestel, kel on töökust, tahtmist ja tulemusi, tuleb kindlustada head treeninguvõimalused ning toetada nende võistlustegevust,” rääkis Vakra.