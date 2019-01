Rahvusvaheline antidopinguagentuur pääses pärast nädalate pikkust ootamist ligi Moskva labori andmetele

WADA esindajad olid Moskvas kohal juba möödunud aasta 22. detsembril, kuid Venemaa antidopinguagentuur RUSADA ei soovinud neid oma laborisse lasta, sest nende hinnangul oli WADA kontrollide tehnika vastuolus Venemaa seadustega.

Eelmise aasta 20. septembril otsustas WADA taastada RUSADA liikmelisuse, kui teatud kriteeriumid on täidetud. Ligipääs Venemaa andmesüsteemile oli üheks tingimuseks, mida RUSADA peab täitma, et taastada nende liikmelisus WADA-s.

"See on suur läbimurre võitluses puhta spordi eest," rääkis laborile ligipääsemisest WADA president Craig Reedie. "See näitab, et oleme tegemas tõelist arengut, mis ei oleks olnud võimalik ilma 20. septembril tehtud otsusega (taastada RUSADA liikmelisus -toim)."